Ryanair vertrekt: ‘Luchtvaartbeleid laat burgers in de steek’

Niet voor de eerste keer maakt Ryanair bekend een luchthaven te verlaten. Net als bij veel andere vliegvelden vertrekt Ryanair van Berlin Brandenburg Airport met veel bombarie. Volgens de Ierse prijsvechter laat het luchtvaartbeleid in Duitsland ‘burgers in de steek’.

In een bericht op sociale media kondigt Ryanair aan haar basis op de luchthaven van Berlijn op te heffen. Vanaf oktober 2026, het moment waarop het winterseizoen van start gaat, zal de maatschappij haar zeven vliegtuigen elders stationeren. Dat moet gebeuren op goedkopere vliegvelden elders, in ‘EU-landen die de vliegtaks hebben afgeschaft’.

Volgens Ryanair heeft dit besluit flinke gevolgen voor de luchthaven van Berlijn. De Ierse budgetmaatschappij is goed voor grofweg vijftig procent van het verkeer in de Duitse hoofdstad, aldus Ryanair. Hoewel de maatschappij haar gestationeerde vliegtuigen verplaatst, betekent dat niet de Berlijn helemaal niet meer wordt aangevlogen door de budgetairline.

Topman Michael O’Leary wijdt het vertrek aan de toegenomen kosten op de Duitse luchthaven. Berlin Brandenburg Airport is van plan de tarieven volgend jaar met tien procent te laten stijgen. Deze verhoging komt bovenop de verdubbeling die heeft plaatsgevonden sinds haar opening in 2020. ‘Duits luchtvaartbeleid laat haar burgers in de steek met hoge vliegbelasting en hoge luchthavenkosten om de hopeloze inefficiënte te bevechten’, klinkt het in de toelichting.

Strategie

Het vertrek is een bekende strategie van Ryanair om luchthavens op de knieën te dwingen. Eerder vertrok het bedrijf ook al van de luchthavens van Frankfurt, Frankfurt Hahn, en dochtermaatschappij Lauda sloot haar basis in Dusseldorf. Dit gebeurde allemaal onder het mom van te hoge prijzen op Duitse luchthavens. Vorig jaar had Ryanair het eveneens aan de stok met de Spaanse slotcoördinator AENA.

Luchthavens zijn gevoelig voor deze strategie omdat ze afhankelijk zijn van verkeer. Ook Berlin Brandenburg Airport kende een moeizame start na haar opening in 2020. De luchthaven had aanvankelijk veel moeite maatschappijen binnen te krijgen, en zit nog altijd niet aan de capaciteit die ze had voor de coronapandemie. Het vertrek van Ryanair zal daarom zeker gevolgen hebben voor Berlijn.