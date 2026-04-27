Airbus heeft grootse plannen met nieuw vrachttoestel voor KLM & co

Tussen de inmiddels diverse lijst met klanten voor het nieuwe vrachttoestel van Airbus staat ook Air France-KLM. Maar de Europese fabrikant is op zoek naar meer en wil de klantenlijst tenminste laten verdubbelen.

Nieuwe Airbus A350F

Langzaam maar zeker begint de eerste Airbus A350F vorm te krijgen in de fabriek van Toulouse. De Europese fabrikant voltooide vorige week de allereerste vrachtdeur voor een testexemplaar, en werkt hard om het papierwerk in orde te krijgen. Volgens A350F-hoofdingenieur, Joël Rocker, heeft het bedrijf op dit moment een derde van het benodigde papierwerk ingediend.

‘We liggen goed op schema’, aldus Rocker. Zodra de eerste testvlucht in september van start gaat, wil Airbus tenminste vijftig procent van het papierwerk op orde hebben. Daarbij is het volgens hem goed dat het bedrijf op tijd is begonnen. ‘Sinds de ongelukken van de Boeing 737 Max stellen de autoriteiten bij elke certificering aanzienlijk hogere eisen,’ aldus Rocker tegenover Aerotelegraph.

De eerste testvluchten staan gepland voor september van dit jaar. De fabrikant bouwt momenteel aan twee exemplaren van de vrachtvariant van de A350. Deze is gebaseerd op de Airbus A350-1000, en beschikt tevens over dezelfde Rolls-Royce Trent XWB 97-motoren als zijn tegenhanger. Vanaf medio 2027 moeten de eerste machines worden afgeleverd.

Klanten

Momenteel beschikt Airbus over veertien klanten voor het vrachttoestel, waaronder Air France-KLM, dat drie machines bestelde. Andere maatschappijen zijn Air China Cargo (6), Avilease (10), Cathay Pacific (6), CMA CGM (8), Etihad Airways (10), Korean Air (7), Martinair (3), MNG Airlines Cargo (2), Silk Way West Airlines (4), Singapore Airlines (7), Starlux Airlines (10) en Turkish Airlines (5). Tevens plaatste Atlas Air, een trouwe Boeing-klant, recentelijk een order voor twintig exemplaren.

Volgens Rocker moet dit aantal klanten tenminste verdubbelen. Hij denkt dat Airbus zeker wel dertig klanten kan aantrekken voor haar A350F. Daarbij wijst hij ook op concurrent Boeing, die met de 777F bijna dertig jaar lang succes heeft gehad. ‘Als je ziet wat de 777 over 25, 30 jaar heeft bereikt, denk ik dat we dat op een dag zullen doen.’

Boeing 777-8F

Boeing timmert inmiddels hard aan de weg met zijn eigen 777-8F, de opvolger van de 777F. Dit project is, als onderdeel van het 777X-project, inmiddels met drie jaar vertraagd. Boeing toonde afgelopen week een glimp van het nieuwe vrachtproject, toen het eerste testmodel werd overdragen aan de final assembly in Everett, Washington.