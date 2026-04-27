Duitse regeringspartij ziet geen heil meer in Europese straaljager 

Nadat de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron vorige week nog samen hun steun uitspraken voor FCAS, meldt de Duitse regeringspartij SPD geen heil meer te zien in de Europese straaljager.

In de marge van een Europese top op Cyprus spraken Macron en Merz met elkaar over de voortzetting van het FCAS-straaljagerproject. Op de vraag of het gedaan was met de samenwerking, klonk het: ‘Nee, helemaal niet’. Macron was ervan overtuigd dat de Duitse tak van Airbus en het Franse Dassault samen alsnog een oplossing konden vinden.

De Duitse regeringspartij SPD ziet het wat somberder in. Volgens de socialisten is het gezamenlijke Europese project uitgelopen op een mislukking. ‘Ik denk dat het weinig zin heeft als we eromheen blijven draaien’, zei SPD-defensie-expert Christoph Schmid tegen de Augsburger Allgemeine. ‘Het is al bijna een jaar duidelijk voor alle betrokkenen dat er geen gezamenlijke oplossing meer zal zijn met Dassault.’

De socialist benadrukt dat deze uitspraak geen afwijzing is van een Frans-Duitse samenwerking op het gebied van bewapeningsprojecten. Maar, benadrukt hij, ‘Dassault vertraagt de samenwerking al maanden, ondanks de reeds gesloten contracten. Dit wekt onvermijdelijk de indruk dat men graag Duitse financieringsaandelen wil gebruiken voor de ontwikkeling van de Franse vaardigheden, maar niet bereid is tot een echt partnerschap.’

Verschillende ideeën

Macron meldde afgelopen week dat alle neuzen weer dezelfde kant opstaan. Hij is ervan overtuigd dat Dassault, Airbus Duitsland en het Spaanse Indra tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen voor het Europese straaljagerproject. ‘Europa heeft nog nooit zoveel behoefte gehad aan eenheid, meer onafhankelijkheid en meer soevereiniteit als nu,’ aldus Macron.

FCAS verwordt momenteel tot het grootste en duurste Europese defensieproject ooit. De kemphanen uit Frankrijk en Duitsland zijn het vooral oneens over waaraan de straaljager moet voldoen. Dassault wil dat FCAS nucleaire wapens kan dragen en op vliegdekschepen kan opereren. Daarmee beschikt de nieuwe straaljager over dezelfde capaciteiten als de Rafale, die FCAS op den duur gaat vervangen.

Volgens Airbus Duitsland is dit niet nodig, wijzende op de eerder gemaakte afspraken. Duitsland beschikt bovendien niet over nucleaire wapens of vliegdekschepen, waardoor deze extra capaciteiten overbodig zouden zijn en de kosten onnodig zouden oplopen.