Evacuatie SWISS A330 veroorzaakt chaos, 5 passagiers gewond

Een routinevlucht van Delhi naar Zürich is in de nacht van zaterdag op zondag uitgelopen op een incident met meerdere gewonden. Tijdens de start kreeg een Airbus A330 te maken met een motorstoring op hoge snelheid, waarna de bemanning de start afbrak. Binnen enkele momenten trok rook door de cabine en volgde een chaotische evacuatie via de glijbanen. Meerdere inzittenden raakten daarbij gewond. SWISS heeft inmiddels een reactie gegeven op het incident.

Motorstoring op hoge snelheid

Het toestel van SWISS, vlucht LX147, bereikte een snelheid van ruim honderd knopen (circa 185 km/u) voordat de piloten ingrepen. Aanleiding was een harde knal uit de linkermotor, gevolgd door een storing en brandverschijnselen. Het vliegtuig kwam uiteindelijk veilig tot stilstand. Kort daarna ontstond nog meer rook aan de linkerkant van het toestel, vermoedelijk door oververhitte remmen of brand bij het landingsgestel. Hulpdiensten rukten massaal uit en begonnen direct met bluswerkzaamheden, schrijft Simple Flying.

Passagiers gewond

Aan boord bevonden zich in totaal 245 personen, waarvan 232 passagiers en 13 bemanningsleden. De gezagvoerder gaf opdracht tot een onmiddellijke evacuatie. Passagiers verlieten het toestel via de noodglijbanen, terwijl voor enkelen trappen werden ingezet. Bij de evacuatie raakten meerdere mensen gewond. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om vier passagiers en één bemanningslid met onder meer een verstuikte enkel. Andere bronnen spreken zelfs van zes gewonden, waaronder twee met ernstiger letsel zoals botbreuken. Alle inzittenden zijn uiteindelijk veilig van boord gekomen en overgebracht voor medische controle of opvang.

Startbaan tijdelijk dicht

Door het incident werd de startbaan tijdelijk afgesloten. Het gestrande toestel en de hulpdiensten blokkeerden de baan, wat leidde tot verstoringen op de luchthaven. Later werd de situatie vrijgegeven en konden vluchten weer worden hervat. SWISS heeft zelf een crisisteam opgezet en is gestart met het opvangen van passagiers. Reizigers zijn ondergebracht in hotels en worden omgeboekt naar alternatieve vluchten richting Zürich en andere bestemmingen. De luchtvaartmaatschappij laat weten het incident zeer te betreuren en benadrukt dat passagiers zo goed mogelijk worden ondersteund. Ook wordt nauw samengewerkt met lokale autoriteiten.