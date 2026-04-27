Goed nieuws voor liefhebbers op Rotterdam Airport

Reizigers en bezoekers van Rotterdam The Hague Airport kunnen sinds kort weer terecht op het vernieuwde panoramaterras. De populaire uitkijkplek is opnieuw geopend en vrij toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden van de luchthaven.

Vernieuwing na verbouwing

Het terras bevindt zich aan de landzijde van de terminal, vóór de securitycheck, en biedt uitzicht op het platform waar vliegtuigen taxiën, landen en vertrekken. De locatie is bedoeld voor bezoekers die graag vliegtuigen spotten of reizigers willen uitzwaaien. Tijdens een eerdere verbouwingsfase was de ruimte tijdelijk gesloten. In die periode is het gebied opnieuw ontworpen en aangepast aan de nieuwe indeling van de terminal. Het voormalige restaurant dat op deze plek zat, is volledig verdwenen. Een groot deel van de oude horecaruimte is omgebouwd tot het nieuwe airside restaurant Metropole, dat zich achter de veiligheidscontrole bevindt.

©Rotterdam The Hague Airport via Facebook

Interactieve beleving

De Kijkert is voorzien van nieuwe zitplekken, groenvoorziening en ligbanken met direct zicht op het platform. In de komende periode wordt het gebied verder uitgebreid met een interactieve belevingswand. Deze installatie komt centraal in de binnenruimte te staan en vertelt het verhaal van de luchthaven. Bezoekers krijgen daar inzicht in de geschiedenis van de luchthaven, maar ook in de dagelijkse operatie achter de schermen. Via video’s, interactieve elementen en kleine spelelementen wordt zichtbaar gemaakt wat er buiten op het platform gebeurt en hoe alles samenkomt.

Nieuwe horeca

De heropening van het terras staat niet op zichzelf. De luchthaven ondergaat een grotere transformatie waarbij ook de horeca volledig wordt vernieuwd. Recent opende al het restaurant Metropole, waar collega Leon een reportage over maakte. Deze nieuwe locatie vervangt eerdere faciliteiten en speelt in op de groei van het aantal passagiers, mede door grotere vliegtuigen en hogere bezettingsgraad van maatschappijen zoals Transavia. Metropole combineert een internationale uitstraling met Rotterdamse invloeden. Op het menu staan zowel wereldse gerechten als lokale klassiekers zoals de kapsalon en het broodje bal. Ook is er aandacht voor duurzaamheid, onder meer door hergebruik van materialen uit de oude inrichting en het verminderen van afvalstromen in de keuken.