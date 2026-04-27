Meer Amerikaanse maatschappijen kloppen aan bij Trump

Eerder kondigde president Trump aan het noodlijdende Spirit Airlines te willen ondersteunen. Dat zagen andere prijsvechters ook; nu kloppen meerdere airlines aan bij de Amerikaanse president.

Een group budgetmaatschappijen heeft zich verzameld in een verbond om samen tot wel $2,5 miljard aan financiële steun van de federale overheid los te peuteren. De bedrijven beargumenteren dat de gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oliecrisis de toch al nauwe marges verder onder druk zetten. Deze ontstond na het sluiten van de Straat van Hormuz door Iran na de Amerikaanse aanvallen op dat land.

Volgens The Wall Street Journal gaat het om meerdere maatschappijen, waaronder Frontier Airlines en Avelo Airlines. De partijen zijn tot de $2,5 miljard gekomen middels een berekening te maken waarbij werd gekeken naar het verschil tussen de huidige kerosineprijzen en die van een jaar eerder. In ruil voor deze staatssteun zijn de maatschappijen bereid een deel van de aandelen indirect over te dragen aan de Amerikaanse overheid.

Budgetmaatschappijen zijn extra gevoelig voor grote schommelingen in de olieprijzen. Zij opereren met dunne marges om passagiers een zo goedkoop mogelijk product aan te bieden. Het merendeel van het geld wordt binnengehaald doordat passagiers extra producten kopen, zoals bagage, een stoelreservering of een maaltijd. Echter, gezien het feit dat kerosine een groot deel van de ticketprijs bepaalt, hebben de prijsvechters weinig ruimte.

Het verzoek van de budgetvliegers komt na de bekendmaking van een deal tussen de Amerikaanse overheid en Spirit Airlines. Deze airline belandde voor de tweede keer in één jaar in de faillissementsbescherming. Hoewel er een manier was gevonden om Spirit opnieuw uit Chapter 11 te helpen, gooien de hoge kerosineprijzen nu roet in het eten.

De maatschappij was al een schim van wat het ooit was. Echter, nu blijft er heel weinig over van Spirit Airlines. Om haar alsnog overeind te houden, wil de Amerikaanse regering Spirit helpen met een financiële injectie. Daarbij zou de federale overheid $500 miljoen steken in de noodlijdende airline in ruil voor een meerderheidsbelang in het bedrijf.