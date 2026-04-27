Mysterieuze Airbus A340 duikt op boven Iran

Ruwweg anderhalf jaar geleden verscheen een Airbus A340-600 voor het eerst in Iran. Sindsdien gaf de machine geen enkel teken van leven, totdat deze recentelijk plotseling opdook in het Iraanse luchtruim.

In het najaar van 2020 verwelkomde het Nigeriaanse Azman Air de Airbus A340-600, registratie 5N-AAM, in haar vloot. Het toestel vloog tot het begin van de coronapandemie voor het Britse Virgin Atlantic. De Airbus voerde in Nigeria meerdere vluchten uit, maar kende eveneens langere periodes waarin deze aan de grond stond op verschillende luchthavens in het Afrikaanse land.

Vier jaar na aankomst vertrok de Airbus A340 opnieuw, ditmaal richting Iran. Ingewijden speculeerden over wat er zou gebeuren met het vliegtuig. Zij schatten dat het een gesmokkelde machine was met bestemming Mahan Air of Iran Aseman Airlines. Het Nigeriaanse Azman Air heeft deze claims altijd tegengesproken en benadrukte dat het specifiek ging om onderhoud.

Sinds november 2024 heeft de 5N-AAM niet meer gevlogen en stond deze al die tijd opgesteld in Teheran. Dat veranderde op 17 april jongstleden, toen deze Airbus plotseling op de radar verscheen boven Iran. De A340 vloog in zuidelijke richting naar Muscat, Oman. Het toestel vloog met een registratie van het Iraanse Atlas Air. Daardoor acht CH Aviation het waarschijnlijk dat deze airline de A340 aan haar vloot heeft toegevoegd, hoewel een Iraanse registratie vooralsnog ontbreekt.

Veiligheid

Wat het precieze doel van deze vlucht was, blijft onduidelijk. Geen van de betrokkenen wilden iets kwijt over de mysterieuze reis. Een mogelijke reden zou verder onderhoud kunnen zijn. Ook is het mogelijk dat Azman Air haar A340 wilde beschermen van Israëlische en Amerikaanse aanvallen, gezien meerdere machines vernietigd zijn tijdens de oorlog.

Wel is het opvallend dat de dag waarop deze vlucht plaatsvond, 17 april volgens Flightradar24, nog voor de officiële heropening van het Iraanse luchtruim was. Iran opende het luchtruim voor commercieel luchtverkeer pas op 25 april. Op de radar is te zien dat verschillende Iraanse maatschappijen inmiddels hun vluchtschema’s hervat hebben.