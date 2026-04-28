Buurland oefent met F-16’s om paraatheid op peil te houden

De Belgische luchtmacht start in de week van 27 april met een reeks intensieve trainingsvluchten boven de Belgische kust. De oefeningen met de F-16’s zijn bedoeld om de operationele paraatheid van de piloten te versterken.

Intensieve training

Tijdens de trainingen wordt gevlogen boven verschillende kustgemeenten, waaronder Koksijde, Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Nieuwpoort en Westende, evenals omliggende regio’s. Volgens de Belgische Defensie maken de vluchten deel uit van een realistisch trainingsprogramma waarin piloten worden voorbereid op uiteenlopende luchtbedreigingen. De nadruk ligt op snelle besluitvorming, precisie en het opereren in complexe en dynamische scenario’s.

Zichtbaar en hoorbaar

De oefeningen zijn zichtbaar en hoorbaar en worden uitgevoerd in twee dagelijkse blokken. Daarbij kan tijdelijk verhoogde geluidshinder ontstaan in de kuststreek, schrijven Belgische media. Defensie benadrukt dat de vluchten zorgvuldig zijn gepland om de impact op omwonenden te beperken. ‘We doen er alles aan om de hinder zo laag mogelijk te houden, terwijl we tegelijk een veilige en gecontroleerde uitvoering garanderen’, laten zij weten. De trainingen maken deel uit van een bredere oefencyclus die de inzetbaarheid van de Belgische luchtmacht op peil moet houden.

‘Train as you fight’

Het principe ’train as you fight’ vormt binnen de NAVO een belangrijke leidraad in de manier waarop geallieerde luchtverdediging wordt voorbereid en uitgevoerd. Het idee is dat militairen niet trainen in een theoretische omgeving, maar onder omstandigheden die zo dicht mogelijk aansluiten bij echte operaties. Dat betekent realistische scenario’s, complexe luchtruimcoördinatie en het integreren van verschillende nationale systemen binnen één gezamenlijk operationeel geheel. Volgens NAVO-functionarissen is deze manier van trainen essentieel om de kloof tussen oefening en werkelijkheid zo klein mogelijk te houden.