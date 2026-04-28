EU-commissaris over luchtvaart in Europa: ‘De situatie is niet goed’

Het zijn barre tijden voor de wereldwijde luchtvaartsector. De oorlog in Iran en de daaropvolgende sluiting van de Straat van Hormuz zorgen mondiaal voor hoge kerosineprijzen. Ook de Europees commissaris voor Transport uit zijn zorgen.

De Europees commissaris voor Transport, Apostolos Tzitzikostas, waarschuwde voor aanzienlijke druk op de luchtvaartsector als gevolg van de gestegen olieprijzen. Tegenover de Griekse zender Skai zei de Griekse Eurocommissaris: ‘De situatie is niet goed’, wijzende op airlines die amper profitabele routes schrappen en brandstoftoeslagen die zij noodgedwongen vragen.

Volgens Tzitzikostas is er nog ruim voldoende brandstof beschikbaar in Europa. Gebieden elders in de wereld, zoals in Zuid- en Zuidoost-Azië en delen van Afrika, bevinden zich reeds in een situatie waarbij er daadwerkelijk tekorten ontstaan. Volgens de Griekse Eurocommissaris heeft tachtig procent van de Europese luchthavens nog geen melding gedaan van tekorten.

Desondanks is er reden voor bezorgdheid, benadrukt hij. Als de oliecrisis nog twee maanden aanhoudt, dan kunnen deze tekorten ook Europa bereiken. Wel beschikt het continent nog over voldoende reserves om zichzelf voorlopig te kunnen redden. Europese landen zijn momenteel verplicht dagelijks hun reserves te rapporteren, zodat de beschikbare middelen in kaart kunnen worden gebracht.

Schiphol

Hoewel meerdere Europese luchthavens al vluchten moesten annuleren, waaronder enkele in Noord-Italië, is er op Schiphol zeker nog geen reden tot paniek. De banden tussen de nationale luchthaven en de haven van Rotterdam zijn nauw, en Nederland is het enige land in Europa dat meer kerosine produceert dan dat het verbruikt.

Desondanks is Schiphol niet immuun voor kerosinetekorten. De luchthaven staat vooraan als het gaat om de aanvoer. Maar, in het geval van daadwerkelijke tekorten, kan Nederland de toevoer aan het buitenland niet zomaar afknijpen. Er zijn bepaalde verplichtingen aan onder meer België en Duitsland. Bovendien is de oliemarkt een spel waarbij het gaat om wie het meest heeft te bieden, zo benadrukt econoom Rico Luman tegenover RTL.