Keert de afgeschreven MD-11 toch opnieuw terug?

Het zijn hoopvolle geluiden uit de Verenigde Staten voor liefhebbers van de driemotorige toestellen. Nadat de FAA de MD-11 eerder afschreef, werkt FedEx nu aan een terugkeer van de icoon.

Na een dodelijke crash van een UPS MD-11F in Louisville, Kentucky, vorig jaar werden alle McDonnell-Douglas MD-11’s aan de grond gezet in de Verenigde Staten. Bij de crash kwamen de drie inzittenden en twaalf mensen op de grond om het leven. UPS schreef sindsdien haar gehele deelvloot ter waarde van 137 miljoen dollar, af, zo bleek uit het jaarverslag.

De situatie ligt anders bij concurrent FedEx. De Amerikaanse pakketbezorger beschikt over een deelvloot van 29 MD-11F’s, die sinds november verplicht aan de grond staan. Volgens FedEx-topman, Richard Smith, is haar deelvloot weer ‘klaar voor gebruik’. Dat benadrukte hij op een branche-evenement in New York. De maatschappij zou nu met de FAA werken aan een terugkeer.

Als alles gaat zoals gepland, vliegen de driemotorige krachtpatsers vanaf mei weer door de lucht boven de Verenigde Staten. De vliegtuigen die FedEx in haar vloot heeft, hebben een leeftijd van tussen de 30 en 36 jaar oud. Bij concurrent UPS keert de MD-11 niet meer terug. Deze airline heeft nog altijd een order openstaan bij Boeing voor tenminste vijftien Boeing 767F’s.

Crash

Op 5 november vorig jaar stortte een MD-11F van UPS neer in Louisville, Kentucky. Daarbij kwamen vijftien mensen om het leven. Uit het onderzoek bleek later dat er scheurtjes waren gevonden in een steunstructuur op de linkerpylon, die aansluit op de vleugel en de motor van het vliegtuig. Deze scheurtjes werden toegeschreven aan metaalmoeheid.

De NTSB publiceerde een serie foto’s afkomstig van de camerabewaking op het vliegveld van Louisville. Daarop is te zien dat de linkerpylon het al tijdens de rotatie begaf, waarna de motor afbrak. De McDonnell Douglas MD-11F bevond zich op dat moment al in de lucht en was daardoor op dat moment al niet meer te redden.