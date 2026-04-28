Spaanse minister waarschuwt: ‘Koop nu je vliegtickets’

Wie nog wil vliegen, doet er goed aan niet te lang te wachten met het boeken van een ticket. De Spaanse minister van Toerisme Jordi Hereu waarschuwt dat oplopende olieprijzen, aangejaagd door de oorlog rond Iran, in de komende maanden kunnen leiden tot hogere vliegtarieven. ‘We adviseren om nu tickets te kopen’, zei Hereu tegen de Spaanse krant Expansion.

Advies van de minister

De Spaanse minister wijst erop dat luchtvaartmaatschappijen momenteel nog profiteren van eerder ingekochte brandstof. Die demping verdwijnt echter naarmate duurdere kerosine de vloot instroomt, waardoor prijsstijgingen sneller doorwerken in ticketprijzen. De minister adviseert reizigers daarom niet te wachten met boeken, omdat de huidige tarieven de recente stijging van de energiekosten nog niet volledig weerspiegelen. Spain's Industry and Tourism Minister Jordi Hereu is urging travellers to book airline tickets as soon as possible, warning that rising oil prices triggered by the war in Iran could push airfares significantly higher in the coming months.



Oliecrisis werkt door in luchtvaart

De wereldwijde olieprijzen zijn de afgelopen periode fors opgelopen door de escalerende spanningen in het Midden-Oosten. In de luchtvaart werkt de prijsstijging doorgaans vertraagd door. Maatschappijen kopen brandstof vaak vooruit in, waardoor de impact pas later zichtbaar wordt in de tarieven voor consumenten. Zodra die voorraden tegen hogere prijzen moeten worden aangevuld, neemt de druk op ticketprijzen toe. Daarbij komt dat ook andere kosten in de keten, zoals logistiek en operaties, indirect worden beïnvloed door hogere energieprijzen.

Vluchten naar Spanje

Vooralsnog hebben Spaanse luchtvaartmaatschappijen weinig wijzigingen doorgevoerd in hun vluchtschema’s. Iberia, Vueling en Air Europa geven aan hun geplande capaciteit grotendeels te behouden. De maatschappijen spelen daarmee in op de verwachting dat de vraag naar Spanje als vakantiebestemming hoog blijft. Iberia voorziet een recordzomer met meer dan 21 miljoen beschikbare stoelen, terwijl Vueling inzet op extra verbindingen en frequentere vluchten op bestaande routes. Air Europa richt zich daarnaast op verdere groei richting Noord- en Zuid-Amerika en Noord-Afrika. Ook Ryanair houdt vast aan uitbreiding op belangrijke Spaanse luchthavens. Tegelijkertijd kijkt de prijsvechter kritisch naar kleinere regionale verbindingen, waar mogelijk wordt gesnoeid in capaciteit.

Toerisme blijft groeien

Spanje ontving vorig jaar een recordaantal van 97 miljoen toeristen, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De verwachting is dat de sector ook dit jaar verder kan groeien, maar de onzekerheid rond energieprijzen vormt een belangrijk aandachtspunt. De Spaanse overheid benadrukt dat er gewerkt wordt aan het beperken van verstoringen in de brandstofvoorziening, onder meer door strategische voorraden en Europese samenwerking. Toch blijft de sector gevoelig voor internationale spanningen en schommelingen op de oliemarkt.