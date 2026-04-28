Transavia neemt afscheid van haar Boeing 737

Transavia heeft afscheid genomen van een Boeing 737 in het kader van de lopende vlootvernieuwing. De PH-HSW heeft na een veelzijdige en soms bewogen carrière officieel haar laatste hoofdstuk binnen de Nederlandse vloot afgesloten. Het toestel is inmiddels overgedragen aan Aeroitalia.

Afscheid van PH-HSW

Transavia heeft officieel afscheid genomen van de PH-HSW. Op 16 april 2026 werd het toestel uit het Nederlandse luchtvaartuigregister geschrapt. Daarmee komt een einde aan jarenlange inzet binnen de Nederlandse maatschappij, waar de Boeing 737 een vaste waarde was in de dagelijkse operatie op Europese routes. Het vertrek van dit toestel maakt deel uit van een bredere vlootvernieuwing, waarin Transavia haar Boeing 737’s geleidelijk uitfaseert en vervangt door Airbus A320neo- en A321neo-toestellen, die stiller, zuiniger en efficiënter opereren.

Bene Riobó via Wikimedia Commons

Een vliegtuig met een verhaal

Dit toestel kent een opvallend lange en veelzijdige geschiedenis. Binnen Transavia begon de PH-HSW in het iconische ‘sigarenbandjesschema’, een livery die jarenlang het gezicht van de maatschappij bepaalde en nog altijd veel waardering krijgt onder spotters en luchtvaartliefhebbers. In een later stadium werd het toestel opnieuw gespoten in de huidige huisstijl, met een witte romp en lichtgroene titels, een meer uniforme en moderne uitstraling die paste bij de vernieuwingsslag binnen de vloot. Hoewel het toestel jarenlang vanuit Schiphol en Eindhoven op Europese bestemmingen werd ingezet, speelde een groot deel van haar carrière zich buiten Nederland af.

Carrière buiten Nederland

De PH-HSW werd meerdere keren geleased aan andere luchtvaartmaatschappijen en verscheen daarbij steeds onder een andere registratie en in een andere operationele omgeving. Zo vloog de 737 in 2010 als 9Y-TJR voor Caribbean Airlines uit Trinidad en Tobago. Enkele jaren later volgde een inzet in de Verenigde Staten bij Sun Country Airlines, terwijl het in 2019 opnieuw een compleet andere omgeving opzocht in Brazilië, waar het vloog voor Gol als PR-HSW.

Nieuwe eigenaar

Op 9 november 2025 werd het toestel uit de actieve dienst gehaald en vervolgens overgevlogen naar Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Enkele maanden later volgde een verplaatsing naar Schiphol, waar het toestel in volledig witte kleurstelling opnieuw verscheen. Op 14 april 2026 werd de Boeing 737 overgevlogen naar Shannon in Ierland. Deze locatie vormde daarmee de laatste tussenstop voordat de overdracht werd afgerond. Kort na het vertrek uit de Nederlandse registratie kreeg de Boeing 737 een nieuw leven bij de Italiaanse maatschappij Aeroitalia.