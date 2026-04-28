Turkije blokkeert luchtruim: Israëlische president moet flink omvliegen

Het toestel van de Israëlische president Isaac Herzog heeft een flinke omweg moeten maken om zijn bestemming te bereiken. Door een weigering van Turkije om het luchtruim open te stellen, werd de vlucht naar Astana met uren verlengd.

Flinke omweg

Volgens Israëlische media kon het presidentiële vliegtuig geen gebruik maken van het Turkse luchtruim. In plaats daarvan werd een alternatieve route gekozen via Europa en Rusland. De vlucht duurde daardoor ongeveer acht uur, aanzienlijk langer dan gebruikelijk voor dit traject. Na aankomst bevestigde Herzog zelf via sociale media dat hij veilig was geland in de Kazachstaanse hoofdstad, waar hij een tweedaags bezoek aflegt.

Israel’s President Isaac Herzog took an 8-hour detour to Kazakhstan, avoiding Turkish airspace, Israeli media report



📌 Flight routed via Europe and Russia, according to Flightradar data pic.twitter.com/rV3NRZDagZ — Anadolu English (@anadoluagency) April 27, 2026

Eerdere blokkade door Turkije

Het is niet de eerste keer dat Ankara de Israëlische president geen doorgang verleent. In november 2024 kreeg Herzog ook al geen toestemming om via Turkije naar de klimaattop COP29 in Bakoe te vliegen. Die reis werd uiteindelijk volledig geannuleerd vanwege veiligheidszorgen. De gespannen verhoudingen tussen Turkije en Israël spelen een duidelijke rol in het besluit. De diplomatieke relatie is sterk bekoeld sinds de oorlog in Gaza, die zich later uitbreidde naar spanningen met Libanon en Iran.

Weerstand in Europa

In Europa groeit ook de weerstand tegen militaire operaties die gelinkt worden aan het conflict met Iran. Meerdere landen hebben hun luchtruim (gedeeltelijk) gesloten voor Amerikaanse en Israëlische militaire vluchten. Zo nam Spanje een van de strengste maatregelen. Het land sloot het luchtruim volledig voor Amerikaanse toestellen die betrokken zijn bij de oorlog. Italië weigerde ook meerdere bommenwerpers landingsrechten op de basis Sigonella. Zwitserland beroept zich op neutraliteit en wees het merendeel van de Amerikaanse verzoeken af.