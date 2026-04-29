Alaska Airlines komt naar Europa

Europa is een nieuwe Amerikaanse speler rijker. Alaska Airlines komt voor het eerst naar het continent, met Rome als eerste bestemming.

De Boeing 787-9, registratie N780HA, komt in de middag van 29 april voor het eerst aan op het Europese vasteland. De Dreamliner is zo’n tien uur eerder vertrokken vanuit Seattle naar Rome Fiumicino. Met de eerste vlucht naar Europa breekt er een nieuw tijdperk aan voor Alaska Airlines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vloog sinds de overname van Hawaiian Airlines al op bestemmingen als Seoul en Tokyo, maar nog niet naar Europa. Daar komt met de eerste vlucht naar Rome verandering in. Eind mei komen daar nog Londen Heathrow en Reykjavik in IJsland bij.

De CEO van Alaska Airlines, Ben Minicucci, is trots op de eerste non-stopvlucht naar Europa van zijn maatschappij. ‘Dit is een significante stap in onze langetermijn-groeistrategie’, benoemt hij. ‘Hiermee kunnen we onze passagiers nog meer met de wereld verbinden, en het versterkt de positie van Seattle als mondiale toegangspoort.’ De luchtvaartmaatschappij vervoert overigens niet alleen passagiers naar Europa. Gisteren vertrok de eerste cargovlucht naar Rome. Die route wordt vanaf nu ook dagelijks aangedaan.

Alaska Airlines vloog voorheen uitsluitend met de Boeing 737. Sinds de volledige overname van Hawaiian Airlines vorig jaar kreeg de luchtvaartmaatschappij toegang tot hun langeafstandsvloot. Ook de bestelling voor nog meer Boeing 787’s van Hawaiian is overgegaan naar Alaska. Daardoor kan de airline haar internationale positie versterken.

Machtsstrijd in Rome

Rome is het strijdtoneel van Amerikaanse maatschappijen. Een week na de eerste vlucht van Alaska Airlines, start Delta met een verbinding tussen Seattle en Rome. Het gaat hierbij niet om de Italiaanse stad, maar om dominantie in Seattle. Delta heeft miljoenen geïnvesteerd in de luchthaven en wil de grote speler op de belangrijke hub zijn.

Grote order voor Boeing

Boeing mocht in januari nog een grote bestelling van Alaska Airlines in haar orderboek schrijven. De maatschappij wilde vijf Boeing 787-10 Dreamliners en 105 Boeing 737 MAX 10-toestellen. Daarnaast kwam er een optie op nog eens 35 extra MAX 10’s. Die bestelling van vijf Dreamliners was overigens origineel van Hawaiian.