Bizar: geweigerde passagiers rennen asfalt op naar Ryanair 737

In een bizarre, maar vooral gevaarlijke wending, renden ruwweg dertig passagiers het asfalt op nadat ze geweigerd waren op een Ryanair 737-vlucht. Intussen wijzen de vingers alle kanten op.

Op de luchthaven van Marseille deed zich een gevaarlijke situatie voor. Een Boeing 737, registratie 9H-QAV, stond op zaterdag 18 maart op het punt te vertrekken voor vlucht FR2640 naar Marrakech, Marokko. Aan boord was slechts vijftig procent van de passagiers aanwezig, de rest was te laat. Toch moest de vlucht vertrekken volgens de maatschappij, in het licht van het verdere vliegschema.

Terwijl de piloten de Boeing 737 gereedmaakten voor vertrek, druppelden verschillende verlate passagiers de gate binnen. Volgens de laatkomers zaten zij vast bij de security, die enorme rijen had. Zij waren ontstemd over het feit dat zij niet langer welkom waren op de vlucht, en de irritatie begon te groeien. Vervolgens escaleerde deze ergernis tot een gevaarlijke situatie.

Een van de boze passagiers zou het brandalarm hebben laten afgaan, waarmee deze de apron kon betreden via de evacuatiedeuren. Ongeveer dertig andere passagiers renden richting het vliegtuig in de hoop alsnog mee te kunnen op de vlucht. ‘Er waren dertig mensen op de apron en zij blokkeerden het vliegtuig’, vertelde een passagier tegenover Franse media. Video’s tonen de woedende mensen voor de Boeing 737.

طائرة ريان إير في رحلة من مارسيليا لمراكش تقلع فارغة دون المسافرين بسبب تأخرهم لدقائق في الإجراءات الأمنية بالمطار😱😱 رغم وصولهم لمدرج الطائرة رفض الطاقم إدخالهم#Ryanair pic.twitter.com/yvY6ln0r4Z— بنت الأطلس 🇲🇦🇨🇭🇲🇦🇨🇭 (@nidonado321) April 21, 2026

Beschuldigingen

De beschuldigingen gaan over en weer, en iedereen wijst een ander als schuldige aan. Volgens de passagiers waren de wachtrijen bij de security de oorzaak, terwijl de security wijst op de eigen verantwoordelijkheid van reizigers om op tijd te komen. Ryanair zelf, benadrukt dat er een tekort was een securitypersoneel, en de luchthaven hekelt het snelle omkeerbeleid van de maatschappij.

Door het incident vertrok de 737 uiteindelijk tegen 02:00 uur ’s nachts, met 3,5 uur vertraging vanaf Marseille. De Boeing landde midden in de nacht in het Marokkaanse Marrakesh. De 83 passagiers die niet op tijd kwamen opdagen, zijn uiteindelijk niet meegenomen op de vlucht. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De passagier die het brandalarm liet afgaan, is opgepakt.