Corendon introduceert opvallend Nederlands detail

Luchtvaartrecensenten houden van alles onder de loep: heeft de cabine persoonlijke ventilatie, een netje voor het leesvoer en, wat voor type uitklaptafeltje heeft de stoel eigenlijk? Als het aan Corendon ligt, moet binnenkort een ander aspect ook worden meegenomen in de beoordeling.

Voor de Boeing 737 MAX 9-deelvloot van de Nederlandse vakantiemaatschappij ontwikkelde Corendon een volledig nieuw tapijt voor in de cabine. Het is een opvallend detail van Nederlandse makelij. Het ontwerp van het tapijt komt van Nel Dziubińska (ROC Amsterdam, Jan des Bouvrie College) en ontwerper Jantien Nunnikhoven.

Het uiteindelijke resultaat is een opvallend, paars tapijt met verschillende vormen en elementen die passagiers met reizen associeren. Daarbij gaat het om de kwallen en zeesterren uit de zee, de zandheuvels van de woestijn, en de enerverende muziekinstrumenten die vele culturen kenmerken. Op deze manier hoopt Corendon de reiziger een echt vakantiegevoel te geven.



Volgens het Nederlandse bedrijf is het tapijt ontworpen voor intensief gebruik en met duurzaamheid in het achterhoofd. Corendon is erg trots en presenteerde haar nieuwe kunstwerk met een heuse show. Het gangpad moet volgens de airline dan ook gezien worden als catwalk. ‘Waar zo’n verandering normaal nauwelijks opvalt, kiezen wij ervoor om dit juist zichtbaar te maken’, klinkt het in de aankondiging.

Deelvloot

Corendon beschikt in totaal over negen Boeing 737 MAX-toestellen, drie waarvan uit de MAX 9-serie. De zes 737 MAX 8’en behoren tot de Turkse tak van Corendon Group, Corendon Airlines, terwijl de drie 737 MAX 9’s bij Corendon Dutch Airlines in de vloot vliegen. De Nederlandse tak van de groep beschikt over vier machines in totaal: een geleasde Airbus A350-900 van World2Fly maakt de vloot compleet. Deze zet de airline in op haar routes naar de Caraïben.

Eén Boeing 737 MAX 9 is wel heel bijzonder. Het vliegtuig met registratie PH-CDQ zit onder de tatoeages van de bekende tattoo-artiest Henk Schiffmacher. De airline creëerde dit ontwerp ter ere van haar 25-jarig bestaan.