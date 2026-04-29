Southwest voegt bijzonder vliegtuig toe aan vloot

Het is dit jaar 250 jaar geleden dat de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Speciaal voor die gelegenheid voegt Southwest Airlines een opvallend gethematiseerd vliegtuig toe aan haar vloot.

De Boeing 737 MAX 8 draagt de toepasselijke registratie N1776R. Dat is een verwijzing naar het jaar waarin de Declaration of Independence werd getekend. Maar dat is niet het enige bijzondere aan dit vliegtuig. Speciaal voor de gelegenheid is het toestel helemaal in thema gespoten. Op de romp zitten dertien sterren als verwijzing naar de dertien koloniën, en op de motoren is een cirkel van sterren gespoten. Die staat symbool voor de eerste Amerikaanse vlag uit 1792. Ook draagt de Boeing het opschrift ‘Life, Liberty and the pursuit of Happiness.’

De Independence One, zoals het vliegtuig heet, maakt op 29 april haar eerste commerciële vlucht van thuisbasis Dallas naar Philadelphia. Dat is symbolisch omdat in Philadelphia de Onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Daarna vliegt de Boeing kriskras de Verenigde Staten door. De Independence One is het zusje van Freedom One. Dat vliegtuig, eveneens in een onafhankelijk Amerikaans jasje, is sinds 2021 al bij de vloot. Ook Liberty One mag zich nog bij de vloot voegen. Dat toestel ziet er exact hetzelfde uit.

Southwest naar Europa

Southwest Airlines wilde eigenlijk in het voorjaar van dit jaar beginnen met een lijndienst tussen Baltimore/Washington en Reykjavik. Via de IJslandse hoofdstad zouden Amerikaanse passagiers dan over kunnen stappen op Europese vluchten. Daarmee krijgt de luchtvaartmaatschappij toegang tot het Europese netwerk, zonder deze daadwerkelijk zelf te bedienen. Vooralsnog is die lijndienst nog niet opgestart.