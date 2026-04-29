Twee doden bij vliegtuigcrash in hangaar

In Australië is een klein vliegtuig in een hangaar gecrasht. Door de impact explodeerde het toestel. Tenminste twee mensen kwamen daarbij om het leven.

Het ongeluk gebeurde op Parafield Airport in Adelaide, in het zuiden van Australië. Dat vliegveld wordt veel gebruikt door kleinere vliegtuigjes. Ook zitten er een aantal vliegscholen gevestigd. Of er bij de crash een vlieger in opleiding betrokken was, is nog niet bekend. Het incident gebeurde ergens in de middag, tijdens de landing. Het toestel, een Diamond DA42, kwam terecht in een nabijgelegen hangaar. Daar explodeerde het vliegtuig en ging in vlammen op. Dat kostte twee mensen het leven. Nog eens elf mensen raakten gewond.

Op beelden op sociale media is te zien hoe er bij de brand grote rookwolken vrijkwamen. De Zuid-Australische premier, Peter Malinauskas, meldt dat de brand inmiddels onder controle is. Het vliegveld is nog altijd gesloten. Het Australische Transport Safety Bureau (ATSB) is een onderzoek naar de crash gestart. Onderzoekers uit Canberra en Brisbane nemen dat voor hun rekening. Ze worden morgen op Parafield verwacht.

At least two people lost life and 11 have been hospitalized after a twin-engine Diamond DA42 aircraft (VH-YQP) crashed into hangar at Parafield Airport in Adelaide, Australia, and caused a big fire earlier today.



Massive black smoke plumes visible from the area, evacuations… — FL360aero (@fl360aero) April 29, 2026

Cessna stort neer

Begin deze maand ging het in Nederland nog mis met een Cessna, eveneens een vierzitsvliegtuig. Het ongeluk gebeurde in een weiland naast de A58 bij Middelburg. Daarbij overleed één inzittende. Hetzelfde toestel raakte al eerder betrokken bij een ernstig incident. Door verwarring in de radiocommunicatie kwam een andere Cessna recht op het toestel af en ontweek het vliegtuigje op slechts vijf tot tien meter.