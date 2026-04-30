Embraer breekt eigen records

Het eerste kwartaal van 2026 zit erop en vliegtuigbouwers presenteren hun kwartaalcijfers. Voor Embraer begon het jaar goed. De Braziliaanse fabrikant breekt alle eigen records.

Embraer doet goede zaken, zo blijkt uit de cijfers die recent gepresenteerd werden. De orderportefeuille in het eerste kwartaal groeide met 22 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt neer op een totaalbedrag van bijna 27,5 miljard euro. Daarmee verbreekt de Braziliaanse vliegtuigbouwer voor het zesde jaar op rij haar eigen record.

Ook de daadwerkelijke afleveringen van vliegtuigen zijn gestegen vergeleken met vorig jaar. In de eerste drie maanden van 2026 werden er 44 toestellen afgeleverd. Dat zijn er veertien meer dan in 2025. Daarmee ligt Embraer volgens een woordvoerder ook op schema om het jaardoel te halen. Dat moeten tussen de 240 en 255 toestellen zijn. Het gaat daarbij om zowel commerciële als zakelijke vliegtuigen.

De Braziliaanse vliegtuigfabrikant is hard op weg om haar positie op de Europese markt te versterken. Dat komt onder andere door een grote order van Finnair. De luchtvaartmaatschappij plaatste vorige maand een order voor achttien E195-E2’s. De eerste toestellen worden aan het einde van de zomer van 2027 verwacht.

KLM Cityhopper

Eén van Embraers grootste klanten is KLM Cityhopper. In oktober vorig jaar nam de dochtermaatschappij van KLM haar 25e en voorlopig laatste 195-E2 in ontvangst. Dat gebeurde met een team van de blauwe maatschappij en Regional Jet Center – dat het onderhoud van de Embraers verzorgt – in Brazilië. Het verhaal van het regionale toestel begon overigens niet als een succesverhaal. In 2024 werd een aantal vrijwel nieuwe Cityhopper-toestellen tijdelijk uit de operatie gehaald vanwege motorproblemen. Vorige maand is één van de vier op Twente opgeslagen vliegtuigen eindelijk teruggekeerd naar Amsterdam.