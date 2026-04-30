KLM voert bijzondere missie uit met Boeing 747

Vier ernstig bedreigde dieren zijn met een Boeing 747F van KLM Cargo naar Kenia vervoerd. Het project wordt omschreven als een ‘historisch moment’ en heeft als doel de zeldzame antilopensoort te beschermen en het voortbestaan ervan veilig te stellen.

Bijzondere missie met Boeing 747F

Een routinematige cargo-operatie werd onlangs een symbolisch moment in de internationale natuurbescherming. Vier ernstig bedreigde bergbongo’s zijn per Boeing 747-400F overgebracht naar Kenya. De dieren werden zorgvuldig verpakt in houten transportkratten en onder strikte veterinaire begeleiding vervoerd vanaf luchthaven Schiphol. Voor de bemanning en KLM Cargo betekende de vlucht een uitzonderlijke verantwoordelijkheid: temperatuur, stressniveaus en trillingen moesten tot een minimum worden beperkt om de overlevingskansen van de dieren te garanderen. De bergbongo behoort tot de meest bedreigde antilopensoorten ter wereld, met naar schatting minder dan honderd dieren in het wild.

©Global TV Kenia via Facebook

Genetische reddingsoperatie

De vier dieren zijn afkomstig uit Dvůr Králové Zoo, waar ze jarenlang leefden als onderdeel van een Europees fokprogramma. Hun eindbestemming is het Mount Kenya Wildlife Conservancy, waar ze na een periode van quarantaine en acclimatisatie worden voorbereid op mogelijke uitzetting in het wild. De reis terug naar Oost-Afrika wordt door betrokken partijen omschreven als een ‘homecoming’, maar in realiteit is het een gecontroleerde herintroductie in een ecosysteem dat decennia geleden zijn oorspronkelijke populatie grotendeels verloor door stroperij en ziektes. Zonder dit soort ingrepen zou de soort volgens natuurbeschermers vrijwel geen overlevingskans meer hebben.