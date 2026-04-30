KLM vreest voor zwaardere tweede helft van 2026

De kwartaalcijfers van KLM laten zien dat het operationele resultaat in het eerste kwartaal van 2026 is verbeterd, mede dankzij het Back on Track-programma. Tegelijkertijd vormt de aanhoudende stijging van brandstofkosten een groeiende uitdaging. Deze kosten kunnen slechts beperkt worden doorberekend aan klanten, waardoor de marges onder druk komen te staan. Daarnaast waarschuwt KLM dat vanaf het tweede kwartaal de gevolgen van geopolitieke onzekerheid steeds zichtbaarder zullen worden in de resultaten.

Kostenstijgingen blijven hangen

Ticketprijzen zijn extreem gevoelig voor concurrentie. Dat betekent dat KLM slechts beperkt ruimte heeft om hogere kosten door te belasten. ‘De hoge brandstofprijzen als gevolg van de geopolitieke onzekerheid, kunnen we niet volledig doorberekenen aan onze klanten. Dat zet de winstgevendheid van onze operatie onder druk’, zegt CFO Bas Brouns. De recente stijging van brandstofprijzen, aangejaagd door geopolitieke spanningen, komt daardoor voor een groot deel rechtstreeks op de eigen resultaten terecht, met krimpende marges als gevolg.

Toenemende druk

Intern probeert KLM die druk te pareren met een breed pakket aan maatregelen. Kostenbesparingen, operationele optimalisaties en extra inkomsten uit bestaande activiteiten leveren zichtbaar resultaat op en dempen de impact van externe tegenwind. ‘Vanaf het tweede kwartaal verwachten we toenemende druk op de resultaten door de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en fors gestegen brandstofprijzen. Juist daarom blijven kostenbeheersing, een stabiele operatie en focus op de uitvoering van ons verbeterprogramma hard nodig’, zegt CEO Marjan Rintel daarover. Maar deze aanpak kent grenzen.

Beperkte ruimte

Structurele kostencomponenten zoals brandstof laten zich niet eenvoudig wegbezuinigen, en ook stijgende lonen en hogere luchthavengelden blijven doorwerken. Wat resteert is een situatie waarin het bedrijf efficiënter opereert dan voorheen, maar tegelijkertijd steeds minder ruimte heeft om externe schokken op te vangen. De verbeteringen zijn reëel, maar kwetsbaar. Tegen die achtergrond werkt KLM aan een bredere transformatie van de organisatie, met een duidelijke focus op de lange termijn. Onder meer onderdelen van het bedrijf worden heroverwogen en scenario’s richting 2030 uitgewerkt, met als doel de structurele weerbaarheid te vergroten.

Overname KLM Catering Services

Een concreet voorbeeld is de ingreep rond KLM Catering Services. Zo bereikte KLM recent een akkoord met Gategroup over de verkoop van een meerderheidsbelang in KLM Catering Services. Daarbij neemt de Zwitserse speler 75 procent van de aandelen over en behoudt KLM zelf 25 procent. Volgens CFO Bas Brouns past de stap binnen de bredere transformatie. ‘We zijn blij dat we in Gategroup een sterke en gespecialiseerde partner hebben gevonden, met jarenlange ervaring’, waarmee KLM tegelijk kosten wil verlagen en toch invloed wil houden op de kwaliteit aan boord.