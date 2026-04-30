Koninklijke Luchtmacht ondersteunt bij grote brand in Gelderland

Op het militaire oefenterrein van het Artillerie Schietkamp ’t Harde is woensdag een zeer grote natuurbrand uitgebroken. De brandweer wordt ondersteund door een grootschalige inzet van helikopters van de Koninklijke Luchtmacht.

Chinook en Cougar’s

In totaal zijn ongeveer honderd tot honderdvijftig brandweerlieden bezig met het blussen van de natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio wordt er op het terrein alleen vanaf bestaande paden geblust, omdat in de ondergrond munitie aanwezig kan zijn die door hitte kan ontploffen. Ook vanuit de lucht wordt intensief ingezet. Meerdere transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht, waaronder de Chinook helikopter en de Cougar-helikopter, ondersteunen de blusoperatie.

Bambi Buckets

De helikopters gebruiken zogenoemde Bambi Buckets: grote, flexibele waterzakken die onder de helikopters hangen. Deze techniek werd in 1982 ontwikkeld door Don Arney en kan tot circa 10.000 liter water vervoeren. In de praktijk wordt bij Chinooks vaak ongeveer 7.600 liter per drop gebruikt. De zakken worden ter plekke gevuld vanuit open water met een minimale diepte van circa twee meter, waarna het water boven de brandhaarden wordt gedropt.

Groot gebied afgesloten

De brand verspreidde zich over een afstand van meer dan twee kilometer. De rookontwikkeling leidde tot meerdere NL-Alerts in de regio, onder meer in Nunspeet en Elburg. Bewoners werden gewaarschuwd voor rook- en stankoverlast en mogelijk veranderende windrichting. Volgens de veiligheidsregio is de brand niet kleiner geworden tijdens de nacht. De omstandigheden blijven wisselend. De wind is tijdelijk afgenomen, maar zal naar verwachting opnieuw aantrekken tot windkracht 4 à 5, wat het vuur verder kan aanwakkeren. Door de omvang van de brand zijn meerdere wegen in en rond het gebied afgesloten. Ook natuurkampeerterrein Nieuw Soerel van Staatsbosbeheer is uit voorzorg gesloten. Het gebied is complex door de aanwezigheid van munitieresten, waardoor alleen gecontroleerd en gefaseerd kan worden geblust.