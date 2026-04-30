Ruim 30% van Surinaamse luchtverkeersleiders blijkt onbevoegd

Binnen de Surinaamse luchtvaartsector is een ernstig probleem aan het licht gekomen. Diverse media melden dat ruim dertig procent van de luchtverkeersleiders niet beschikt over een geldig brevet. De combinatie van aanhoudende onderbezetting, verouderde technische systemen en organisatorische achterstanden zorgt voor toenemende zorgen over de vliegveiligheid.

Ruim dertig procent zonder bevret

Een aanzienlijk deel van de luchtverkeersleiders in Suriname beschikt momenteel niet langer over een geldig brevet. Dit is het gevolg van aanhoudende organisatorische achterstanden binnen de Luchtvaartdienst. Daardoor worden administratieve taken en verplichte opleidingen regelmatig uitgesteld, omdat de prioriteit vooral ligt bij het draaiende houden van de dagelijkse operatie. Het gevolg is dat certificeringen ongemerkt verlopen, waardoor medewerkers formeel niet langer inzetbaar zijn. Suriname Nieuws en De West melden dat inmiddels ruim dertig procent van de luchtverkeersleiders in het land niet langer beschikt over een geldig brevet.

Structurele werkdruk

Volgens luchtverkeersleiders is de situatie het gevolg van jarenlange bezuiniging op personeel en organisatie. Zij beschrijven een werkomgeving waarin structureel sprake is van hoge werkdruk, lage beloning en beperkte waardering. De bekende omschrijving binnen de sector ‘overworked, underpaid and underappreciated’ wordt daarbij veelvuldig genoemd. Door het aanhoudende tekort aan personeel worden diensten opgerekt en moeten luchtverkeersleiders soms extreem lange shifts draaien zonder tijdige aflossing. In sommige gevallen kan zelfs een eenvoudige pauze of een toiletbezoek niet gegarandeerd worden.

Miljoenen dollars aan economische schade

Volgens Bhagwan Gangarampanday, bestuurslid van ASRA, hebben de recente verstoringen in het luchtruim geleid tot aanzienlijke economische schade in meerdere sectoren. In een videoreactie stelt hij dat onder meer hotels, lodges en exporteurs zwaar zijn getroffen door de situatie. ‘Ik denk dat de exporteurs met een paar tonnen aan groenteverlies zaten’, zegt Gangarampanday. Hij wijst erop dat vooral bederfelijke goederen direct zijn geraakt doordat vracht niet kon vertrekken of uitweken vluchten geen alternatief boden. ‘U moet eens begrijpen hoeveel groente van boeren uit Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para is verzameld, verpakt en via Sanderij gereed stond, en daar is blijven liggen te rotten.’

Volgens Gangarampanday loopt de schade voor de staat en sector ‘in de miljoenen dollars’ en is de situatie extra pijnlijk omdat een deel van de lading niet verzekerd zou zijn. Daarom pleit het bestuurslid voor tijdelijke inzet van buitenlandse luchtverkeersleiders om de continuïteit te waarborgen en stelt dat dergelijke situaties zich nooit meer mogen voordoen. ‘Dit kan niet en dit mag niet, omdat een heel land eronder lijdt’, zegt hij.

Overleg op hoog niveau

De oplopende problemen hebben inmiddels geleid tot directe verstoringen in het luchtverkeer. Vluchten liepen vertraging op en een luchtambulance moest uitwijken naar buurland Guyana. Ook KLM ondervond recent hinder. De ernst van de situatie leidde tot overleg op hoog niveau tussen president Jennifer Simons en het bestuur van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA). Tijdens dit overleg werd gesproken over structurele oplossingen, waaronder een herziening van de loonstructuur en maatregelen om de continuïteit van de luchtverkeersdienst te waarborgen.