British Airways neemt ingrijpende maatregelen tegen passagiers

Steeds meer vliegtuigen krijgen wifi aan boord. Zo zijn passagiers ook tijdens de vlucht verbonden met de wereld beneden hen. Maar daardoor wordt personeel sneller ongevraagd online gezet. British Airways grijpt nu in.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen installeren wifi aan boord van hun vliegtuigen. Op een aantal toestellen zijn passagiers nog even helemaal offline tijdens hun vlucht, maar dat aantal neemt flink af. WhatsAppen, mailen, streamen en posten is allang niet meer ontoegankelijk op zo’n tien kilometer hoogte. Een fijne verandering voor reizigers, maar airlines zijn daardoor wel genoodzaakt om hun privacybeleid aan te scherpen.

Op veel vluchten wordt tegenwoordig al omgeroepen dat het filmen en fotograferen van passagiers en bemanning niet is toegestaan zonder hun toestemming. British Airways doet daar nog een schepje bovenop. De flag carrier van het Verenigd Koninkrijk heeft de algemene voorwaarden aangepast. Dat betekent dat passagiers die toch ongevraagd filmen of fotograferen worden geconfronteerd met nieuwe maatregelen. Zo kunnen ze van de vlucht verwijderd worden en zelfs een levenslange ban bij British Airways krijgen. De waarschuwing geldt niet alleen voor smartphones en tablets, maar ook als iemand filmt met bijvoorbeeld een AI-bril.

Geweldsincidenten

Vooral cabinepersoneel wordt regelmatig ongevraagd online gezet op sociale media. Vaak worden geweldsincidenten aan boord vastgelegd en met de wereld gedeeld. Zo dook er twee jaar geleden een video op van een Emirates-vlucht. Op die beelden is te zien hoe een man een kopstoot uitdeelde aan één van de bemanningsleden. De passagier had op de luchthaven al alcohol gedronken en werd in de lucht agressief. Toen de steward in wilde grijpen, ging het mis.