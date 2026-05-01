EasyJet viert oranje feestje op Schiphol

Dertig jaar geleden vloog easyJet voor het eerst naar Schiphol. Sindsdien is de Nederlandse luchthaven uitgegroeid tot een belangrijke spil in het internationale netwerk van de Britse prijsvechter.

Op de vroege ochtend van 5 april 1996 stond een Boeing 737-200 klaar op de luchthaven van London Luton voor vertrek naar Schiphol. Het was de allereerste internationale verbinding van de oranje prijsvechter en kaartjes konden alleen worden gekocht via het grote telefoonnummer dat op de romp van de machine stond. Volgens een artikel uit het NRC Handelsblad waren er al tweeduizend tickets verkocht, nog voordat de eerste vlucht had plaatsgevonden.

De komst van easyJet leidde tot een ongekende prijzenoorlog. Schiphol wilde de Britse budgetmaatschappij in eerste instantie “verbannen” naar Rotterdam, onder het mom van de lawaaierige motoren van de 737-200. Oprichter Stelios Haji-Ioannou was bereid simpelweg extra te betalen, zolang hij maar rechtstreeks naar Schiphol mocht vliegen.

Als reactie op de komst van de nieuwe airline, startte KLM een prijzenoorlog. De Nederlandse airline verlaagde haar prijzen zodanig op vluchten naar Londen, dat de Europese mededingingsautoriteiten een onderzoek instelden naar mogelijk machtsmisbruik van de Nederlanders. Uiteindelijk moest KLM de strijd staken, en easyJet was “here to stay”.

Een van de eerste easyJet toestellen: een Boeing 737-200. G B_NZ, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Veranderingen

Inmiddels is easyJet uitgegroeid tot een van de grotere spelers op Schiphol. Om die reden is het dertigjarige jubileum dan ook opvallend, aldus de oranje airline. Volgens easyJet bracht haar komst een merkbare verschuiving in beweging, waarbij transparantie, goedkopere tickets en nieuwe manieren van boeken leidden tot een groter vliegend publiek.

Daarbij is het noemenswaardig hoe de luchtvaart is veranderd, benadrukt de maatschappij. In de beginjaren positioneerde easyJet zich met vliegtickets ‘voor de prijs van een spijkerbroek’. Terwijl je vandaag de dag gemiddeld vijftig procent meer betaalt voor een kop koffie, en de prijzen voor een vaasje meer dan verdubbeld zijn, betaalt de reiziger tegenwoordig relatief minder voor de goedkoopste vliegtickets dan in 1996.

Bovendien blijft het netwerk uitbreiden. Recentelijk lanceerde easyJet nieuwe vluchten naar de Kaapverdische Eilanden vanaf Schiphol, in navolging van Transavia die kort daarvoor hetzelfde nieuws aankondigde. Ook bereikte de Britse prijsvechter een belangrijke mijlpaal op het gebied van waterstof.