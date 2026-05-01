Lufthansa-dochter moet groeien: ‘Dat bestaat alleen in Azië’

Lufthansa is op dit moment bezig met een succesvolle overname van het Italiaanse ITA Airways. De airline zet flinke stappen tot integratie in de Lufthansa Group, maar krijgt er ook wat voor terug.

In 2025 behaalde ITA Airways geen verlies, maar ook geen noemenswaardige winst. Bovendien drukken de huidige olieprijzen enorm op de prestaties van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Toch ziet de Lufthansa Group kansen, waarbij de groeicijfers die hemel in rijzen. De topman van ITA Airways, Jörg Eberhart, ziet het wel zitten: ‘Dat bestaat alleen in Azië’.

Om deze groeicijfers te behalen, krijgt ITA Airways meer widebody-vliegtuigen dan waar ze oorspronkelijk rekening mee hield. Op dit moment bestaat de langeafstandsvloot van de Italianen uit zestien Airbus A330-900’s, en zes A350-900’s. Op den duur moeten daar nog eens acht machines bijkomen, zes méér dan waar oorspronkelijk mee werd gerekend.

Eberhart benadrukt dat het inderdaad gaat om een ‘steiler groeipad’, vertelt hij tegenover het Duitse WirtschafstWoche. Voornamelijk in Zuid-Amerika ziet hij kansen: bestemmingen als Lima en Santiago de Chile worden op dit moment nog niet bereikt door de Lufthansa Group. ‘Rome groeit in de verre afstanden met gemiddeld zes procent per jaar, twee keer zo snel als de rest van Europa’, aldus Eberhart.

Momenteel beschikt de Lufthansa Group over een minderheidsbelang van 41 procent in ITA Airways. In juni krijgt het Duitse luchtvaartconcern de mogelijkheid om dit op te hogen naar negentig procent. De resterende tien procent blijft voorlopig in handen van de Italiaanse overheid. Mocht het zover komen, zou Lufthansa in 2033 de resterende tien procent kunnen overnemen.

Bindend bod

Geen enkele uitspraak komt zomaar uit de lucht vallen, en dat geldt ook voor de groeiplannen van ITA Airways. De Lufthansa Group is op dit moment verwikkeld in een strijd om TAP Air Portugal met Air France-KLM. De Portugese luchtvaartmaatschappij wordt gezien als een van de laatste kroonjuwelen met haar dominantie op routes tussen Europa en Brazilië.

Met de groeiplannen voor ITA Airways toont het Duitse luchtvaartconcern dat het haar menens is. Het is erg belangrijk voor de Portugese overheid dat haar nationale luchtvaartmaatschappij niet zomaar een spil wordt in het netwerk, maar een belangrijke positie behoudt met potentie voor verdere groei. In Italië zien ze dat die groeipotentie er is.