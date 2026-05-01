Nederlandse leasemaatschappij grotendeels verkocht 

Leasemaatschappij TrueNoord krijgt er een nieuwe aandeelhouder bij. De Britse investeringsmaatschappij Arcus Infrastructure Partners neemt een controlerend belang in het Nederlandse bedrijf.

Volgens de overeenkomst neemt Arcus Infrastructure Partners een meerderheidsbelang van 74 procent in TrueNoord. De Britse partij krijgt daarmee een controlerend aandeel in de leasemaatschappij. De resterende 26 procent blijft in handen van Freshstream, dat al aanwezig is sinds de oprichting van TrueNoord. Deze partij herinvesteert om haar belang te behouden.

Volgens TrueNoord ondersteunt de deal de aankoop van toekomstige vliegtuigportfolio’s zodra deze deze over twee maanden beklonken is. Verdere details over de financiële cijfers willen de betrokkenen nog niet naar buiten brengen. Met het aan boord stappen van de Britse investeerdersmaatschappij heeft TrueNoord ook financiële steun voor de lange termijn in handen.

Groeiend portfolio

TrueNoord werd in 2016 opgericht en beschikt over verschillende kantoren in Amsterdam, Dublin, Londen en Singapore. De leasemaatschappij beschikt over een groeiend portfolio aan diverse vliegtuigen, die vooral worden ingezet op regionale vluchten. Daartoe behoren verschillende machines van onder andere Embraer, ATR en Bombardier.

Inmiddels bedraagt deze vloot ruim 125 exemplaren, en breidt zich nog altijd uit. In november vorig jaar, bijvoorbeeld, plaatse TrueNoord een order bij Embraer voor twintig E195-E2’s. Topman Anne-Bart Tieleman sprak over een ‘mijlpaal’ voor de Nederlandse leasemaatschappij. ‘Deze bestelling markeert een belangrijke springplank in onze aanhoudende groei als een wereldwijd leasing-platform.’

Tot de lijst klanten behoort een eveneens imposant aantal maatschappijen, waaronder Air France HOP, Air Canada, IndiGo, BA Cityflyer en Republic Airways. De laatstgenoemde is een maatschappij uit de Verenigde Staten die regionale vluchten uitvoert voor grote airlines als American, Delta en United.

Samenwerking KLM

Ook KLM Cityhopper behoorde lang tot de klantenlijst van TrueNoord. In 2018 ondertekenden beide partijen een overeenkomst voor vijf Embraer E190’s die de regionale feeder van KLM in haar vloot nam. Deze samenwerking is echter stopgezet nadat het leasecontract afliep. KLM Cityhopper werkt momenteel in periodieke wet leasecontracten met German Airways en Air France HOP om tekorten in de capaciteit op te vullen.