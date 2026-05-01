Nieuwe airline op Rotterdam komt met twee bestemmingen

De Roemeense luchtvaartmaatschappij AnimaWings verschijnt vanaf deze zomer voor het eerst op de luchthaven van Rotterdam. De airline komt direct met twee verschillende bestemmingen.

AnimaWings vliegt op maandagen en vrijdagen vanuit Boekarest naar de Nederlandse luchthaven. Vlucht A2616 vertrekt ’s maandags om 13:40 uur richting Rotterdam, waar het tegen 15:50 uur arriveert. Terugvlucht A2617 vertrek om 16:35 richting het oosten, waar die om 20:35 uur aankomt. Het vluchtschema op vrijdag is hetzelfde, maar vier uur later.

Behalve Boekarest, vliegt AnimaWings voortaan ook vanuit Timisoara op Rotterdam. Deze vluchten staan gepland op woens- en zondagen. Vlucht A2618 zet ’s woensdags tegen 10:20 uur koers naar Rotterdam, waar die tegen 12:05 uur landt. Op zondagen arriveert het vliegtuig tegen het einde van de middag in Rotterdam, na vertrek om 15:40 uur. Die terugvlucht stijg om 18:10 uur op, en landt om 21:35 uur in Roemenië.

Op elk van haar vluchten naar Rotterdam, zet AnimaWings een Airbus A220-300 in. Daarmee is de Roemeense luchtvaartmaatschappij de enige airline die dit type vliegtuig inzet op geplande vluchten in Rotterdam. De airline is gelijk ook viermaal per week te zien, en krijgt daarmee direct vaste voet onder de grond in Nederland. De vluchten starten in juli en vinden plaats gedurende het zomerseizoen.

Groeiende airline

AnimaWings werd in 2019 opgericht en voert sinds 2021 vluchten uit naar verschillende bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De maatschappij heeft tijdelijk Aegean Airlines als grootste aandeelhouder gehad, maar dat belang van 51 procent werd in februari 2024 terugverkocht aan de Roemeense Memento Group. Nog altijd vormt Griekenland een belangrijke bestemming in het netwerk van de alsmaar groeiende airline.

AnimaWings beschikt over een relatief kleine vloot van zeven vliegtuigen. Twee daarvan zijn Airbus A320-200’s, terwijl de andere vijf uit de A220-familie komen. Verder beschikt de Roemeense luchtvaartmaatschappij over een uitstaande order voor nog eens zeven exemplaren van de A220-300, die de komende jaren worden geleverd.