Vliegen op waterstof niet langer toekomstmuziek

Dat de luchtvaart flink probeert te verduurzamen, sneeuwt onder bij al het nieuws over de sluiting van de Straat van Hormuz. Tegelijkertijd werd deze week een grote stap vooruit gezet op het gebied van kerosinevrij vliegen. EasyJet heeft een succesvolle test gedraaid met een vliegtuigmotor die volledig op waterstof draait.

Vliegen op waterstof klinkt als de ideale uitkomst nu het einde van de blokkade van de Straat van Hormuz nog lang niet in zicht is, en de luchtvaart ook nog eens flink moet verduurzamen. Bij de verbranding komt namelijk geen CO2 vrij. Maar het is een risicovolle technologie. Ontbranding in een waterstofmotor kent een hoger explosiegevaar dan bij kerosine. Ook zijn de huidige vliegtuigen niet gebouwd op waterstofaandrijving.

Daar hopen easyJet en Rolls-Royce verandering in te brengen. De luchtvaartmaatschappij en de motorbouwer hebben samen een succesvolle test op waterstof gedraaid. Dat deden ze met een aangepaste Rolls-Royce Pearl 15 vliegtuigmotor. Tijdens de test werd de motor gedurende de hele simulatievlucht door waterstof aangedreven. Dat bleek succesvol. Volgens ingenieurs hebben ze daarmee aangetoond dat een moderne straalmotor potentie heeft om veilig een narrowbody te laten vliegen. Beide bedrijven noemen het een cruciale stap naar duurzame luchtvaart. De brandstof zou als aanvulling op Sustainable Aviation Fuel (SAF) gebruikt kunnen worden. Daarmee komt emissieloos vliegen steeds dichterbij.

Groningen als koploper

Dichter bij huis is Groningen Airport begonnen met het testen van waterstof. De luchthaven zette onlangs een Toyota Hillux in bij de Havendienst. De auto is waterstof-elektrisch. De test maakte onderdeel uit van een bredere strategie: Hydrogen Valley Airport. Daarbij wordt gekeken of de luchtvaart kan draaien op een complete waterstofinfrastructuur. Groningen Airport fungeert als proeftuin.