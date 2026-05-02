Amerikaanse prijsvechter Spirit Airlines stopt definitief

De Amerikaanse prijsvechter Spirit Airlines is definitief tot stilstand gekomen nadat een cruciale reddingsdeal van vijfhonderd miljoen dollar op het laatste moment mislukte. Op 2 mei heeft het bedrijf officieel aangekondigd alle activiteiten te schrappen.

Officiële bevestiging van een shutdown

In een officiële verklaring meldt het bedrijf met grote teleurstelling dat alle vluchten per direct zijn geannuleerd en de klantenservice is stopgezet. De shutdown raakt circa 17.000 banen en treft ook duizenden passagiers. Aan de basis van het faillissement ligt het mislukken van een reddingsplan dat lange tijd als laatste uitweg gold. Volgens The Wall Street Journal werd gesproken over een reddingsdeal van 500 miljoen dollar om liquidatie te voorkomen en banen te behouden, maar dat strandde uiteindelijk door gebrek aan steun binnen de overheid. De airline benadrukt trots te zijn op de impact van het ultra-low-cost model in de afgelopen 34 jaar en stelt dat het had gehoopt nog vele jaren passagiers te kunnen bedienen.

Official statement by Spirit Airlines



Announcement

It is with great disappointment that on May 2, 2026, Spirit Airlines started an orderly wind-down of our operations, effective immediately. To our Guests: all flights have been cancelled, and customer service is no longer…

Politieke verdeeldheid

De mislukking van de deal werd mede veroorzaakt door interne verdeeldheid binnen de regering van Donald Trump. Daar ontstond onenigheid over de vraag of belastinggeld ingezet moest worden om een airline te redden die al twee keer faillissementsbescherming had aangevraagd. Minister Sean Duffy bekritiseerde het plan om Spirit te redden door te zeggen dat er al veel geld in de airline is gestoken zonder resultaat. Terwijl de onderhandelingen vastliepen, verslechterde de financiële positie van Spirit in hoog tempo.

Concurrenten schieten in actie

De abrupte exit van Spirit zet de rest van de sector direct in beweging, waarbij American Airlines heeft aangekondigd per direct prijsplafonds in te voeren op tickets waar Spirit actief was. United Airlines liet weten zich voor te bereiden om zowel klanten als medewerkers van Spirit te ondersteunen. Ook Frontier Airlines gaf aan klaar te staan om reizigers te helpen hun plannen voort te zetten met betaalbare alternatieven en JetBlue verklaarde beschikbaar te zijn om reizigers op te vangen om de onmiddellijke chaos te beperken.

Jarenlange verliezen en brandstofprijzen

De ondergang van Spirit is het resultaat van een structurele financiële crisis waarin de airline al jaren verlies draaide en kampte met een zware schuldenlast. Alleen al in de eerste twee maanden van 2026 verloor Spirit circa zestig miljoen dollar, nog voordat de brandstofprijzen naar recordniveaus stegen. In een poging het bedrijf te redden had Spirit al ingrijpende maatregelen genomen, waaronder plannen om de vloot te verkleinen en tegelijkertijd schulden, leasekosten en operationele uitgaven te verlagen. Ondanks deze maatregelen bleek het vertrouwen van investeerders niet terug te keren en bleef de financiële druk toenemen tot een punt waarop voortzetting niet langer haalbaar was.