Personen geëvacueerd vanwege brand op Schiphol

Bij het Sheraton hotel op Schiphol is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 03.45 uur in het verlichte logo op het dak van het gebouw. Daarbij vatte het logo vlam en vielen er brandende delen naar beneden.

Evacuatie 380 personen

Uit voorzorg werden alle aanwezige gasten en medewerkers geëvacueerd. In totaal ging het om zo’n 380 personen. Zij werden tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen Hilton hotel. De ontruiming verliep gecontroleerd en rustig, ondanks het nachtelijke tijdstip en de grote groep.

Brandweer

De brandweer was geruime tijd bezig om het vuur in het logo te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. Rond 05.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Daarna konden de geëvacueerde gasten en medewerkers weer terugkeren naar het hotel. Wel bleef het gebied rond het beschadigde logo tijdelijk afgezet voor inspectie.

Oorzaak

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de brandweer houdt rekening met kortsluiting. Volgens een woordvoerder is dat de meest logische verklaring, gezien de hoogte en locatie van de brand.