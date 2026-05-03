Passagier onwel op vlucht vanaf Schiphol, arts grijpt in

Op een vlucht vanaf Schiphol is een 93-jarige passagier onwel geworden. Een arts die zich aan boord bevond, verleende direct eerste hulp.

Medische noodsituatie

Het gaat om vlucht VF4 van de Turkse AJet, onderdeel van Turkish Airlines. Aan boord van een Airbus A321neo, TC-LUE, werd een passagier plotseling onwel, meldt Hava Sosyal Medya op Instagram. Een arts die zich aan boord bevond, verleende direct eerste hulp. Dankzij deze snelle interventie kon de situatie worden gestabiliseerd tot aan de landing. Na aankomst op de luchthaven in Istanbul stonden medische hulpdiensten klaar om de passagier verder te behandelen. Over de huidige toestand van de reiziger is geen nadere informatie bekendgemaakt.

Doctors on Board

Medische situaties aan boord van vliegtuigen komen regelmatig voor. Van plotselinge duizeligheid tot hartklachten of flauwvallen. Omdat directe medische hulp aan de grond dan niet beschikbaar is, spelen bemanning en eventueel aanwezige artsen aan boord een cruciale rol. Om hierop voorbereid te zijn werken veel luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Lufthansa, SWISS International Air Lines en Air France, met speciale programma’s zoals ‘Doctors on Board’. Hierbij kunnen gecertificeerde artsen die toevallig aan boord zijn sneller worden ingeschakeld om eerste hulp te verlenen, vaak met ondersteuning van medische teams op de grond. Deze samenwerking kan in sommige gevallen letterlijk levensreddend zijn.

Cruciale rol van cabin crew

Cabin crew spelen ook een cruciale eerste rol bij medische situaties aan boord, omdat zij vaak de eersten zijn die met een zieke of onwel geworden passagier in contact komen. Tijdens hun initiële opleiding en jaarlijkse hertraining krijgen zij uitgebreide modules. Ze leren niet alleen EHBO, maar ook hoe het lichaam reageert op drukverschillen, zuurstoftekort en uitdroging, en hoe zij signalen van aandoeningen zoals hypoxie, hartproblemen of een beroerte kunnen herkennen. Daarnaast zijn cabin crew getraind om snel de ernst van de situatie in te schatten, het toepassen van eerste hulp, het gebruik van medische apparatuur zoals een AED en zuurstofsystemen en het coördineren met medische ondersteuning op de grond.