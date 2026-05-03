Grote Golfmaatschappij hervat vluchten naar Irak na spanningen

Qatar Airways gaat weer vliegen naar Irak. De luchtvaartmaatschappij hervat vanaf 10 mei passagiersvluchten naar drie Iraakse steden: Bagdad, Basra en Erbil. Tegelijkertijd worden ook vrachtactiviteiten naar Irak opnieuw opgestart, waarmee de verbindingen in het Midden-Oosten verder op gang komen.

Terugkeer naar Irak

Met de herstart van deze routes naar Irak, keert Qatar Airways terug naar een belangrijke markt in de regio. De maatschappij meldt dat de hervatting deel uitmaakt van een bredere strategie om stap voor stap bestemmingen opnieuw aan te sluiten na eerdere onderbrekingen. Naast passagiersvluchten worden vanaf 7 mei ook vrachtvluchten naar Bagdad hervat. Deze cargodiensten moeten bijdragen aan het herstel van handelsstromen en logistieke ketens in de regio.

Chaos in het luchtruim na aanvallen

De recente aanvallen op Iran hebben het internationale vliegverkeer in het Midden-Oosten zwaar ontwricht. In de dagen na de militaire escalatie eind februari 2026 werden honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of volledig geschrapt. Iran, Irak, Koeweit, Bahrein en Qatar sloten direct hun luchtruim. Vooral het luchtruim boven Irak vormt een belangrijk knooppunt voor vluchten tussen Europa, de Golfregio en Azië. Dagelijks maken duizenden vluchten gebruik van deze corridor. Door de sluiting moesten luchtvaartmaatschappijen honderden kilometers omvliegen, wat de druk op een sector die al kampt met hoge brandstofprijzen verder vergrootte. Nu lijkt daar verandering in te komen.

Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF— Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026

Netwerk komt weer op gang

De hervatting van de Irak-routes volgt kort op eerdere aankondigingen van Qatar Airways om opnieuw te vliegen op bestemmingen als Dubai, Sharjah, Bahrein, Damascus en Kozhikode. Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgt dit voor meer flexibiliteit en betere aansluitingen voor reizigers binnen en buiten het Midden-Oosten. Qatar Airways werkt ondertussen aan een gefaseerde uitbreiding van het wereldwijde netwerk. Vanaf 16 juni moet de dienstregeling groeien naar meer dan honderdvijftig bestemmingen, verspreid over zes continenten. Daarmee nadert de maatschappij opnieuw het niveau van vóór eerdere verstoringen. Wel adviseert de luchtvaartmaatschappij reizigers om regelmatig de website in de gaten te houden voor mogelijke wijzigingen in vluchten om veiligheidsredenen.