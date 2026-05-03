Trap bij TUI-vliegtuig stort in, 3 personen naar het ziekenhuis

Op de luchthaven van Araxos in Griekenland is nabij een TUI-toestel een vliegtuigtrap ingestort. Op beelden is te zien hoe de constructie plots bezwijkt, waarna meerdere personen van enkele meters hoogte op het platform vallen. Daarbij zijn drie journalisten overgebracht naar het ziekenhuis.

Trap stort in op Araxos

Het evenement was bedoeld om de Boeing 737 MAX van TUI fly, registratie D-AMAF, tijdens een ceremonie officieel de naam Patras te geven, vernoemd naar de op twee na grootste stad van Griekenland. Op het platform waren genodigden aanwezig, evenals een grote groep mediavertegenwoordigers en luchtvaartprofessionals. Kort voor de geplande ceremonie ontstond echter een gevaarlijke situatie. Een kleinere trap, die door een afhandelingsbedrijf was geplaatst en waarop meerdere journalisten en fotografen stonden, bezweek plotseling, meldt Pelopónnisos.

Botbreuk opgelopen

Meerdere aanwezigen vielen daarbij van enkele meters hoogte op het platform. Drie personen raakten gewond en zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens lokale media zou één van hen mogelijk een botbreuk hebben opgelopen. Vooraf had de luchthavenbeheerder extra voorzieningen laten plaatsen om de pers goed zicht te geven op het toestel en de geplande activiteiten. Het evenement werd direct stilgelegd na het incident. De oorzaak wordt nog onderzocht.