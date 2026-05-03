Video: Airbus A350 botst tegen gate

Een Airbus A350 van China Eastern Airlines is zaterdag tegen een passagiersbrug gebotst. Hoewel de impact duidelijk hoorbaar was en er zichtbare schade ontstond, raakte niemand gewond. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een technisch mankement en heeft inmiddels excuses aangeboden.

Botsing bij de gate

Het incident vond plaats toen het toestel, een Airbus A350-900, na een vlucht vanuit Chengdu langzaam richting de gate taxiede. Volgens de maatschappij ging het mis in de laatste fase van het parkeren. ‘Er trad een mechanisch defect op terwijl het toestel langzaam naar de gate reed, waarna het vliegtuig de boarding bridge raakte’, aldus China Eastern tegen South China Morning Post. Het incident is op meerdere beelden goed te zien.

Meerdere passagiers melden dat ze een harde klap hoorden op het moment van impact. Een passagier verklaarde dat het voelde als lichte turbulentie. Na het uitstappen zagen reizigers schade aan het vliegtuig en hoorden zij volgens lokale media ook een hard geluid vanuit een van de motoren. De bemanning greep direct in na het incident. Volgens de luchtvaartmaatschappij werd gehandeld volgens de geldende procedures. ‘De cockpitbemanning heeft onmiddellijk gehandeld volgens de vastgestelde procedures’, liet China Eastern weten. Alle passagiers hebben, zonder verwondingen en met een vertraing van een half uur, het toestel kunnen verlaten.

Financiële compensatie

Passagiers kregen na afloop een compensatie van driehonderd yuan, omgerekend ongeveer 44 dollar. Ondertussen is een onderzoek gestart naar de exacte oorzaak van het incident. ‘De oorzaak van dit incident wordt momenteel onderzocht. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak dat dit voor passagiers heeft veroorzaakt’, aldus de airline. Volgens eerste berichten zou een technisch probleem, mogelijk met het remsysteem, een rol hebben gespeeld.