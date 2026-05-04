747-cadeau aan Trump bijna inzetbaar als Air Force One

Een voormalige Qatarese Boeing 747-8, die is omgebouwd tot tijdelijke Air Force One, heeft de testvluchten succesvol afgerond. Het toestel wordt momenteel voorzien van de herkenbare rood-wit-blauwe kleurstelling van de Amerikaanse presidentiële vloot. De overdracht aan de Presidential Airlift Group staat gepland voor de zomer van 2026.

Testfase afgerond

Met de afronding van de testfase komt de tijdelijke 747-8 steeds dichter bij operationele inzet als Air Force One. De huidige presidentiële toestellen blijven voorlopig in dienst totdat de nieuwe VC-25B vliegtuigen van Boeing worden geleverd, wat momenteel wordt verwacht rond 2028. Volgens het personeel is het doel helder: ‘ervoor zorgen dat de president altijd veilig en zonder onderbreking kan blijven vliegen’, totdat de definitieve nieuwe generatie klaar is.

Cadeau van Qatar

Het toestel, officieel aangeduid als VC-25B Bridge Aircraft, moet de kloof overbruggen tussen de verouderde vloot en de nieuwe generatie presidentiële vliegtuigen die nog in ontwikkeling zijn en pas later dit decennium beschikbaar komen. De Jumbo Jet werd eerder door Qatar geschonken aan de Verenigde Staten, waarna het volledig is omgebouwd voor zijn nieuwe rol. Daarbij is het toestel voorzien van aangepaste communicatie- en beveiligingssystemen en is het interieur opnieuw ingericht volgens de eisen van het Amerikaanse staatshoofd. Naast dit vliegtuig zijn ook drie andere Boeing 747-8’s ingezet voor training, certificering en onderdelenvoorziening, waaronder een gehuurde Atlas Air 747-8 en twee voormalige Lufthansa-toestellen.

Toe aan vervanging

De huidige Air Force One-toestellen, gebaseerd op de Boeing 747-200, zijn al bijna veertig jaar in dienst en naderen het einde van hun operationele levensduur. Tegelijkertijd heeft het programma voor de nieuwe VC-25B toestellen opnieuw vertraging opgelopen, waardoor oplevering nu pas rond 2028 wordt verwacht. ‘De nieuwe toestellen zijn nog niet klaar, maar de behoefte is er wel direct’, stelt een defensiebron, waarmee duidelijk wordt waarom de Verenigde Staten kiest voor deze tijdelijke tussenoplossing.