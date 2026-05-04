Defensie in actie boven Rode Zee voor operatie ‘Aspides’

Als onderdeel van Operation Aspides hebben de afgelopen weken de bemanningen van de NH90-helikopter en het marineschip Zr.Ms. De Ruyter intensief samen getraind. De Europese defensieve missie is opgezet om de internationale scheepvaart te beschermen op een strategische wereldhandelsroute richting het Suezkanaal, waar de veiligheid onder druk staat.

Vertrek naar Indo-Pacific

Met het vertrek van marineschip Zr.Ms. De Ruyter begin april richting de Indo-Pacific is het fregat, met aan boord de NH-90, gestart aan een inzet van vijf maanden waarin het deelneemt aan internationale operaties en oefeningen met bondgenoten en partners. Onderweg naar de Indo-Pacific vaart Zr.Ms. De Ruyter door de Rode Zee. Daar levert het schip een bijdrage aan European Union Naval Force (Eunavfor) Aspides, bedoeld om de internationale scheepvaart te beschermen.

Naval Force Aspides

Sinds het uitbreken van conflicten in de regio is de veiligheidssituatie in de Rode Zee verder verslechterd. Operation Aspides opereert daarom strikt defensief en richt zich op het beschermen van schepen en het versterken van de veiligheid op zee. De missie wordt geleid vanuit een Europees hoofdkwartier in Griekenland en werkt nauw samen met andere maritieme operaties in de regio. Ook Nederland levert een bijdrage met marineschip Zr.Ms. De Ruyter. Aan boord vormt de NH90-helikopter het verlengstuk van de sensoren van het fregat en een cruciale schakel in de beeldopbouw boven zee. Terwijl het schip door de Rode Zee vaart, verzamelt de helikopter continu informatie over mogelijke dreigingen.