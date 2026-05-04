Grote airline op Schiphol belooft ticketprijzen niet te verhogen

easyJet introduceert een nieuwe belofte voor reizigers. Zodra een vlucht is geboekt en betaald, blijft de prijs definitief. Ook als de kosten voor de maatschappij daarna stijgen door bijvoorbeeld duurdere brandstof vanwege de crisis.

Zekerheid in een onzekere markt

Met deze stap wil de luchtvaartmaatschappij meer rust en voorspelbaarheid bieden in een markt waar prijzen vaak schommelen en reizigers soms twijfelen over het juiste moment om te boeken. Volgens easyJet speelt de huidige onzekerheid in de wereld een grote rol in het gedrag van consumenten. Veel reizigers stellen het boeken van een zomervakantie uit in de hoop op lagere prijzen of meer duidelijkheid. De airline wil daar met deze belofte verandering in brengen. Dat is niet vanzelfsprekend, aangezien maatschappijen het recht hebben om zelfs na de boeking een brandstoftoeslag op te leggen.

Volledige zomerdienstregeling blijft staan

easyJet benadrukt daarnaast dat het van plan is de volledige zomerdienstregeling uit te voeren. Dat is opvallend in een periode waarin sommige luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen of hun planning aanpassen. De maatschappij zegt dat het deze zomer meer dan vijftig miljoen stoelen aanbiedt binnen het Europese netwerk, met een groot aantal routes vanaf onder meer Schiphol naar populaire vakantiebestemmingen in Zuid- en Oost-Europa. Mocht een vlucht toch worden geannuleerd, dan belooft easyJet dat passagiers niet met lege handen achterblijven. Reizigers krijgen dan hun geld terug, een alternatief of een voucher aangeboden.

‘Reizigers willen zekerheid’

Volgens CEO Kenton Jarvis draait de nieuwe aanpak om vertrouwen en duidelijkheid. ‘Wij begrijpen dat wereldwijde gebeurtenissen het vertrouwen van reizigers kunnen beïnvloeden. Daarom vinden wij dat iedereen met een gerust hart een vakantie moet kunnen boeken. Onze klanten betalen na het boeken niets extra’s, ook geen brandstoftoeslagen’, zegt Jarvis. Met de nieuwe belofte probeert easyJet meer garantie te bieden om onverwachte kosten voor passagiers te voorkomen.