Schiphol krijgt meer vrachtvluchten: ‘100 ton extra per week’

Luchtvaartmaatschappij Emirates SkyCargo start een nieuwe wekelijkse vrachtverbinding via Schiphol naar Canada. De route moet de handelsstromen tussen Europa, het Midden-Oosten en Canada verder versterken. Volgens Emirates komt er wekelijks zo’n honderd ton aan extra exportcapaciteit beschikbaar.

Nieuwe cargoroute vanaf Schiphol

De nieuwe verbinding loopt van Dubai naar Toronto Pearson Airport, met een tussenstop op Amsterdam waar vracht wordt geladen en gelost. Daarmee krijgt Schiphol er extra vrachtverkeer bij. Volgens Emirates SkyCargo komt er wekelijks zo’n honderd ton aan extra exportcapaciteit beschikbaar, bovenop de bestaande ruimte in passagiersvluchten. Tussen Amsterdam en Toronto richt de vlucht zich vooral op farmaceutische producten, bederfelijke goederen en industriële lading. De tussenstop op Schiphol zorgt bovendien voor een directe vrachtverbinding tussen Canada en de Europese markt.

Sterke groei in handel

Volgens Emirates is de handel tussen Canada en de Verenigde Arabische Emiraten de afgelopen jaren flink toegenomen. De maatschappij laat weten dat de export tussen beide landen de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, met een stijging van 24 procent tussen 2023 en 2024, mede dankzij directe luchtverbindingen en sterke handelsrelaties. De nieuwe vrachtvlucht moet die ontwikkeling verder ondersteunen en sluit volgens Emirates aan op veranderende handelscorridors waarin vraag en logistieke routes zich snel ontwikkelen.

Toegangspoort voor wereldhandel

Ook de luchthaven van Toronto spreekt van een belangrijke ontwikkeling. ‘De lancering van Emirates’ vrachtdienst naar Toronto Pearson is een belangrijke mijlpaal voor onze luchthaven’, zegt Kurush Minocher, CCO van Toronto Pearson. ‘Als grootste knooppunt in luchtvracht van Canada, goed voor ongeveer 45 procent van het totale volume, spelen we een cruciale rol in het aanjagen van de economie door Canadese bedrijven te verbinden met wereldwijde markten. Deze nieuwe dienst biedt verladers directe en betrouwbare toegang tot een van ’s werelds meest uitgebreide cargonetwerken.’