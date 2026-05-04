Schiphol legt vliegverkeer even helemaal stil

Schiphol en het Nederlandse luchtruim worden op 4 mei tijdelijk volledig stilgelegd tijdens de Nationale Dodenherdenking. Tussen 19.50 en 20.03 uur worden geen startklaring gegeven op Nederlandse luchthavens. Ook landingen en taxi-bewegingen worden rond het hoogtepunt van de herdenking stilgezet.

Herdenking op 4 mei

De maatregel is bedoeld om tijdens de twee minuten stilte een respectvolle en veilige luchtvaartomgeving te garanderen. In de praktijk betekent dit dat vliegtuigen die nog onderweg zijn hun landing tijdelijk moeten uitstellen. Toestellen die niet vóór 20.00 uur zijn geland op Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven, stellen hun eindnadering uit tot na 20.03 uur en wachten in een zogenoemd holding pattern op een hoogte van ruim twee kilometer. Volgens de luchtverkeersleiding is het een strak gecoördineerde operatie waarbij tientallen vluchten tegelijkertijd worden opgevangen in het Nederlandse luchtruim. Piloten worden vooraf geïnformeerd en passen hun nadering tijdig aan om verstoringen in het Europese luchtverkeer zoveel mogelijk te voorkomen.

Beperkingen in het luchtruim

Naast Schiphol gelden er ook beperkingen rond meerdere herdenkingslocaties in Nederland. Zo is het luchtruim boven de Dam in Amsterdam, de Grebbeberg bij Rhenen, Bloemendaal/Overveen, Apeldoorn/Loenen, Soesterberg en Westerbork tijdelijk deels of volledig beperkt toegankelijk voor vliegverkeer. In deze zones mag gedurende vastgestelde tijdsvensters niet onder een bepaalde hoogte worden gevlogen of wordt het luchtruim zelfs volledig gesloten. De beperkingen zijn ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij benadrukken dat het gaat om een jaarlijks terugkerende maatregel die zowel de herdenkingen op de grond als de veiligheid in de lucht moet waarborgen.

Dakota-vlucht gaat niet door

In Dronten gaat de geplande herdenkingsvlucht op 4 mei niet door. Omroep Flevoland meldt dat de vlucht met een Douglas Dakota boven Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant is afgelast vanwege technische problemen met het toestel. De vlucht zou worden uitgevoerd met de Douglas C-47 ‘Kwicherbichen’ tussen 18.00 en 18.15 uur, maar de organisatie heeft besloten het toestel aan de grond te houden. Volgens de stichting die de vlucht coördineerde, kan het toestel door de technische problemen niet veilig vliegen. De Dakota was pas sinds vorig jaar weer operationeel na een langdurige onderhoudsperiode van drie jaar en een volledige restauratie en herschildering in de kleuren van het 31 Squadron South East Asia.