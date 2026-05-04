Waarom betaalt British Airways piloten $100k die niet vliegen?

Het klinkt als een fout in de vacaturetekst, maar het is echt waar. British Airways is op zoek naar piloten met een brevet om uitsluitend vliegtuigen over de grond te verplaatsen. Geen starts en landingen, maar alleen het taxiën van vliegtuigen tussen terminals. Het salaris? Tot honderdduizend dollar per jaar

Bijzonder probleem

De reden achter deze opvallende rol ligt in de operatie van British Airways in Chicago. Vluchten van deze airline arriveren op Terminal 5, waar alle internationale passagiers door de grenscontrole gaan. Maar vertrekken doen ze vanaf Terminal 3, het domein van partner American Airlines. Dat is geen toeval. Dankzij hun trans-Atlantische joint venture kunnen overstappende passagiers sneller door naar binnenlandse vluchten. Het gevolg is wel een logistiek probleem. Zodra passagiers uitstappen, zit de inbound crew aan zijn duty limits en klokt uit. De outbound crew begint pas later. Iemand moet het toestel dus tussendoor van Terminal 5 naar Terminal 3 verplaatsen en vliegtuigslepers lijken hier geen oplossing.

Waarom geen sleepvoertuig?

Op veel luchthavens worden vliegtuigen verplaatst met zogeheten sleepvoertuigen. Maar op Chicago O’Hare International Airport ligt dat anders. Het immense en complexe taxiway-netwerk maakt het vaak efficiënter, en soms zelfs veiliger, om vliegtuigen op eigen motoren te laten taxiën. Dat vraagt om iemand die het toestel volledig beheerst. En dus kiest British Airways niet voor ground crew, maar voor piloten met ervaring op de Boeing 777 of 787.

Any 777/787 rated pilots in the USA?



British Airways will pay you $100k a year to taxi them around ORD.



BA arrive into Terminal 5 but depart from 3 and can’t be towed, so they need to be taxi’d!https://t.co/HvGxgCRzuX@SteveNomadic @CaptBob_Nomadic @scottiebateman @MCCCANM— Ben (@PlanetZorg25) May 2, 2026

Duidelijke doelgroep

Het lijkt erop dat de luchtvaartmaatschappij vooral op zoek is naar piloten die niet (meer) actief vliegen. Volgens Amerikaanse media gaat het dan vooral om recent gepensioneerden of vliegers die hun medische keuring niet meer halen, maar nog wel de kennis en vaardigheden hebben. Voor hen is dit een unieke middenweg om betrokken te blijven bij de operatie. Tegelijk roept het vragen op. Waarom stelt de airline zulke zware eisen voor een rol die soms slechts enkele minuten per dag duurt? Mogelijke verklaringen liggen bij verzekeringen, interne procedures of vakbondsafspraken, maar een definitief antwoord ontbreekt.