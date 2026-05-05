787 zit klem door onhandige fout en kost British Airways £250.000

G-ZBJA Boeing 787-8 Dreamliner British Airways op Schiphol © Remco de Wit

Een opmerkelijk incident op luchthaven Heathrow heeft een Boeing 787 van British Airways flink beschadigd. Het toestel stond met passagiers aan boord klaar voor een vlucht naar Chicago. Tijdens het bijtanken zakte de Dreamliner door het extra gewicht iets in op het landingsgestel, terwijl technici nog een onderhoudstrap onder de romp hadden geplaatst. Die kwam daardoor klem te zitten en veroorzaakte schade, waarna de vlucht werd geannuleerd.

Opmerklijk incident op Heathrow

Technici waren op dat moment bezig met het vervangen van zuurstofcilinders van het toestel, registratie G-ZBLJ, terwijl het nog niet volledig was volgetankt. British Airways bevestigt dat de Dreamliner daarbij lichte schade aan de romp heeft opgelopen. Hoewel het volgens de maatschappij mee valt, werd al snel duidelijk dat vertrek niet verantwoord was zonder een uitgebreide technische controle. Pogingen om het probleem ter plaatse op te lossen en een vervangend toestel te regelen, liepen uiteindelijk op niets uit. Hierdoor werd de vlucht naar Chicago geannuleerd.

Kosten kunnen oplopen tot £250.000

Door de dubbele annulering van zowel de heen- als terugvlucht en de ontstane schade lopen de kosten voor British Airways flink op. Volgens Britse media kan de compensatie alleen al voor passagiers oplopen tot circa £250.000. Daarbovenop komen extra kosten voor hotelovernachtingen, maaltijden en omboekingen naar alternatieve vluchten. Passagiers zijn ondergebracht in hotels rond Heathrow en worden maandag opnieuw ingepland op andere vluchten richting Chicago, waardoor de totale kosten verder kunnen oplopen.

Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

