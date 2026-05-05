KLM, Transavia en Air France vieren historisch moment

De luchtvaartmaatschappijen KLM, Transavia en Air France staan vandaag stil bij een historisch moment. Aanleiding is het feit dat het 22 jaar geleden is dat Air France en KLM fuseerden. Op 5 mei 2004 ontstond daarmee Air France-KLM. CEO Benjamin Smith spreekt over een historisch moment.

Fusie Air France-KLM

Op 5 mei 2004 gingen Air France en KLM officieel samen verder. Het was de eerste grote luchtvaartfusie in Europa. Beide maatschappijen bleven opereren onder hun eigen merknaam en identiteit. Tegelijk werden commerciële en operationele activiteiten op groepsniveau samengebracht. De structuur maakte het mogelijk om samen te werken, terwijl nationale kenmerken behouden bleven. ‘Vandaag, 22 jaar geleden, hebben we geschiedenis geschreven’, schrijft Benjamin Smith.

Wereldwijd netwerk vanuit meerdere hubs

De groep opereert vanuit belangrijke Europese knooppunten zoals Schiphol en Paris-Charles de Gaulle Airport, aangevuld met onder meer Paris Orly Airport. Binnen Air France-KLM opereren verschillende onderdelen naast elkaar, waaronder Air France, KLM en Transavia, maar ook divisies gericht op vrachtvervoer, onderhoud en regionale luchtvaart, zoals KLM Cityhopper en Air France Hop, waardoor de groep een breed scala aan activiteiten bestrijkt binnen de luchtvaartketen.

Waardering voor medewerkers

Binnen Air France-KLM wordt op 5 mei stilgestaan bij de inzet van medewerkers binnen de hele organisatie. Volgens de groep zijn het de 78.000 collega’s die de dagelijkse operatie mogelijk maken, zowel aan boord als op de grond, in onderhoud, operatiecentra en kantoren. De CEO voegt eraan toe: ‘Tijdens crises, wereldwijde pandemieën en grote veranderingen in de sector hebben we als één geheel samengewerkt. Aan iedereen die Air France-KLM in beweging brengt: bedankt voor jullie professionaliteit en inzet. Jullie inzet en betrokkenheid vormen de basis van wat we samen hebben bereikt. Gefeliciteerd aan iedereen die deel uitmaakt van deze reis.’