Raketalarm legt vliegverkeer Dubai weer stil

Het vliegverkeer op Dubai International Airport is maandagavond korte tijd ontregeld geraakt na een raketwaarschuwing. Autoriteiten stuurden een noodmelding naar miljoenen inwoners met het dringende advies direct beschutting te zoeken. Kort daarna klonken explosies boven de stad, veroorzaakt door luchtverdedigingssystemen die inkomende projectielen onderschepten.

Vluchten stilgelegd en omgeleid

Tijdens de alarmfase werd het luchtverkeer vrijwel direct aangepast om risico’s te beperken. Vertrekkende vluchten mochten tijdelijk niet opstijgen, terwijl binnenkomende toestellen in holding patterns boven de regio bleven cirkelen of werden omgeleid naar andere luchthavens. Volgens het ministerie van Defensie zijn in totaal twaalf ballistische raketten, drie kruisraketten en vier drones uit de lucht gehaald. De verstoring komt opvallend kort nadat eerder opgelegde luchtruimbeperkingen juist waren opgeheven, die sinds het uitbreken van het conflict met Iran eind februari van kracht waren geweest.

Explosies boven de stad

Inwoners van Dubai meldden dat zij meerdere harde knallen hoorden, afkomstig van de onderscheppingen hoog boven de stad. Journalisten ter plaatse bevestigen dat het luchtalarm voor het eerst sinds begin april opnieuw werd geactiveerd. De autoriteiten lieten weten dat de explosies geen directe inslagen waren, maar het gevolg van succesvolle defensieve acties. Bij de aanvallen raakten volgens officiële cijfers drie mensen gewond. Tegelijkertijd werd melding gemaakt van een incident in de Straat van Hormuz, waar drones een tanker zouden hebben aangevallen die gelieerd is aan het staatsoliebedrijf ADNOC.

Emirates net weer hersteld

Opvallend is dat luchtvaartmaatschappij Emirates enkele uren vóór het incident nog bekendmaakte dat het netwerk vrijwel volledig hersteld was. Volgens de maatschappij is inmiddels 96 procent van het wereldwijde routenetwerk weer operationeel, na een periode van verstoringen door de spanningen in de regio. Emirates vliegt weer naar 137 bestemmingen in 72 landen en voert wekelijks meer dan 1300 vluchten uit, goed voor ongeveer driekwart van de capaciteit van vóór de onrust.