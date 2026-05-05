Airbus of Embraer? Turkish Airlines in gesprek

Turkish Airlines (THY) voert gesprekken met zowel Airbus als Embraer voor een nieuwe bestelling. Daarbij staan de Airbus A220 en de Embraer E2 centraal. Beide types zijn nog geen onderdeel van de huidige vloot van de Turkse luchtvaartmaatschappij.

Airbus of Embraer?

Tijdens een vergadering op 30 april maakte voorzitter Murat Şeker duidelijk dat THY het dossier rond regionale vliegtuigen opnieuw opent. ‘We voeren gesprekken met Embraer en Airbus. We gaan beide producten opnieuw grondig bekijken’, aldus Şeker. Hij benadrukte dat de airline voordelen ziet in het gebruik van regionale toestellen, maar dat een definitieve beslissing nog niet is genomen omdat de voor en nadelen opnieuw zorgvuldig afgewogen moeten worden.

Nieuwe type in de vloot

Dat THY deze stap zet, is opvallend. De maatschappij heeft momenteel zo’n 530 vliegtuigen, grotendeels bestaande uit Airbus- en Boeing narrow- en widebody’s, maar zonder kleinere jets. De introductie van de A220 of E2 zou dus een duidelijke vernieuwing worden. Een belangrijke aanwijzing voor de hernieuwde interesse in kleinere toestellen ligt onder andere bij Londen. Volgens een Europese airlinebestuurder onderzoekt THY operaties naar London City Airport. Juist dat laatste vliegveld vereist kleinere toestellen.

Groeiambitie richting 570 toestellen

De vlootstrategie blijft ondertussen ambitieus. Şeker stelde dat de airline samen met dochtermaatschappij AJet tegen het einde van dit jaar wil doorgroeien naar bijna 570 toestellen. ‘We verwachten onze vloot verder uit te breiden richting dat niveau’, gaf hij aan. Het stelt THY in staat om frequenties te verhogen zonder direct grotere toestellen in te zetten. Zeker in markten waar vraag fluctueert of waar zakelijke reizigers flexibiliteit eisen, kan dit een concurrentievoordeel opleveren.