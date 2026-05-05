Vier F-35’s vliegen een flypast in Soesterberg

Boven de voormalige vliegbasis Soesterberg zijn maandag vier F-35-gevechtsvliegtuigen overgevlogen in een zogenoemde missing man-formatie. De flypast vormde de afsluiting van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Koninklijke Luchtmacht op 4 mei.

Ceremoniële luchtgroet

De formatie vloog ter nagedachtenis aan omgekomen vliegers tijdens oorlogen en vredesoperaties. Kenmerkend voor deze ceremonie is dat één toestel de formatie verlaat en steil omhoog klimt. Dat symboliseert een gevallen piloot. De flypast vond plaats boven het Monument voor Gevallen Vliegers op het terrein van de voormalige vliegbasis.

Soesterberg

De herdenking duurde van 10.45 tot 12.45 uur en is een jaarlijks moment waarop de Luchtmacht stilstaat bij omgekomen collega’s. De plechtigheid maakt deel uit van de nationale herdenkingen op 4 mei. Voor de uitvoering van de flypast had het Ministerie van Defensie een speciale ontheffing verleend. Daardoor mochten de jachtvliegtuigen lager vliegen dan normaal is toegestaan. Die ontheffing geldt alleen voor het deel van de vlucht dat nodig is voor de ceremonie. Daarbij moeten piloten rekening houden met veiligheid, zicht en het beperken van geluidsoverlast. Rond Soesterberg was tijdelijk een speciaal gebied in het luchtruim ingesteld om de formatievlucht veilig te laten verlopen.