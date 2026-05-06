Defensie vliegt land rond in NH90’s

Dit jaar is het 81 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting. Traditiegetrouw wordt dat elk jaar op 5 mei gevierd met Bevrijdingsfestivals door heel het land. De Ambassadeurs van de Vrijheid worden dan door de Koninklijke Luchtmacht van festival naar festival vervoerd. En dat levert leuke plaatjes op.

De Ambassadeurs van de Vrijheid waren dit jaar dj La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband die samen met zangeres Maan optraden. Zij verzamelden zich in de vroege morgen van 5 mei op vliegbasis Gilze-Rijen. Daar stond de Koninklijke Luchtmacht klaar met één Cougar en twee NH90-helikopters om de artiesten naar festivals in heel Nederland te vliegen.

En dat leverde leuke plaatjes op. Zo postte zangeres Karsu op Instagram een filmpje waarin ze schreef: ‘On my way to work.’ Op de video is te zien hoe ze, onderweg naar Bevrijdingspop Haarlem, ook laag een rondje over Schiphol vliegt.

De Jostiband, vergezeld door Maan, trad op in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. Fotograaf Wytze Adriaanse legde de NH90 van de Koninklijke Luchtmacht vast op Vliegveld Midden-Zeeland. © Wytze Adriaanse © Wytze Adriaanse

DJ La Fuente deelde ook een video van zichzelf. In zijn korte broek bij de open deur van een NH90 ging hij op pad naar Utrecht, Leeuwarden, Almere en Rotterdam. View this post on Instagram

Wageningen

Daarnaast steeg er ook een Chinook van de Koninklijke Luchtmacht op voor een vlucht over Wageningen. Rond de middag verscheen dit toestel boven de Gelderse stad, waar 81 jaar geleden de capitulatie van de Duitsers in Nederland werd besproken en eveneens getekend. Aan de helikopter was een Nederlandse vlag vastgemaakt.

Flypast Soesterberg

Een dag eerder vlogen vier F-35-gevechtsvliegtuigen boven voormalig vliegbasis Soesterberg voor een zogenoemde missing man-formatie. Die formatie is ter nagedachtenis aan omgekomen vliegers in vredesoperaties en oorlog. Van de vier F-35’s klimt één toestel steil omhoog en verlaat de groep. Dat staat symbool voor de gevallen piloot. De flypast was de afsluiting van jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Koninklijke Luchtmacht.