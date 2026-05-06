Enorme Amerikaanse luchtvaartfusie toch niet van de baan?

Gaan United Airlines en American Airlines fuseren? Als het aan de pilotenbond van American ligt wel.

De pilotenbond van American Airlines ziet in het eerdere fusie-idee van United Airlines-topman Scott Kirby het soort ‘gedurfde visie’ dat American volgens de bond nodig heeft. Toch spreekt de Allied Pilots Association (APA) geen officiële steun uit voor een fusie tussen de twee Amerikaanse maatschappijen.

In een e-mail aan piloten schreef APA-voorzitter Nick Silva dat Kirby een toekomstbeeld schetste dat een enorme verandering zou betekenen voor de Amerikaanse passagier, de regio’s die American bedient en vooral voor de piloten van de maatschappij. Volgens Silva onderstreept het voorstel dat American behoefte heeft aan een ambitieuzere strategie en sterker leiderschap.

United liet vorige maand weten dat het de verkenning van een mogelijke fusie met American had beëindigd, nadat American niet wilde ingaan op een eerste toenadering. American stelde eerder dat een samengaan met United slecht zou zijn voor de concurrentie en voor consumenten. De APA denkt daar dus niet noodzakelijkerwijs hetzelfde over. De opmerkingen van Silva vergroten de druk op het management van American Airlines. De maatschappij blijft al jaren achter bij Delta Air Lines en United op het gebied van winstgevendheid. Vakbonden koppelen die achterstand steeds nadrukkelijker aan de strategie en uitvoering van de top.

Eerder dit jaar riep de APA de raad van bestuur van American op tot ‘daadkrachtig’ optreden. De vakbond van het cabinepersoneel sprak zelfs het wantrouwen uit in CEO Robert Isom en eiste een wijziging in de leiding. Volgens Silva is er bij American een gebrek aan langetermijnvisie en is de huidige situatie ‘onacceptabel’. Hij benadrukte dat de bond openstaat voor iedere route die de maatschappij vooruit kan helpen en piloten weer het gevoel geeft dat zij gewaardeerd worden.

Toekomstmuziek

Dat er meerdere belanghebbenden geïnteresseerd zijn in een fusie betekent nog niet dat deze aanstaande is. Een fusie tussen United en American zou namelijk grote mededingingsbezwaren oproepen, onder meer vanwege overlappende netwerken in belangrijke markten. Mocht het in de toekomst wel zo ver komen gaat een fusieproces hoe dan ook nog jaren.