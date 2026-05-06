Kiest AirAsia definitief voor Airbus?

Het hing al even in de lucht dat AirAsia een grote order zou plaatsen bij Airbus. Die geruchten worden steeds hardnekkiger. Naar alle waarschijnlijkheid komt de Europese vliegtuigfabrikant op 6 mei met het nieuws naar buiten.

Airbus nodigde een aantal mediarelaties uit in Mirabel. In die stad, in de Canadese provincie Quebec, zit het hoofdkantoor van het A220-programma. De vliegtuigbouwer, met het hoofdkantoor in Frankrijk, spreekt zelf over een historische aankondiging. Vermoedelijk gaat het hierbij om de definitieve keuze van AirAsia voor de kleinste Airbus-variant. Daarmee zou de fabrikant ook winnen van Embraer.

Het nieuws dat AirAsia voor Airbus zou kiezen werd op maandag gemeld door Bloomberg, en op dinsdag door het Franse La Presse. Dat zou goed nieuws betekenen voor de A220. De kleinste Airbus-telg moest het de afgelopen tijd vaak afleggen tegen de Embraer E2. Dat toestel werd vorig jaar drie keer zoveel verkocht als de A220. Daardoor moest de Europese vliegtuigfabrikant de assemblagedoelen voor 2026 terugstellen naar 12 per maand. Tot nu toe bleek het programma weinig winstgevend. Daar hoopt het bedrijf met een order van AirAsia verandering in te brengen.

Grote klant

De prijsvechter uit Maleisië is één van de grootste klanten van Airbus en heeft al meer dan 350 toestellen uit de A320-familie in bestelling. In februari liet CEO en mede-oprichter Tony Fernandes al vallen dat zijn maatschappij binnenkort liet weten of de keuze voor meer regionale toestellen op Airbus of Embraer was gevallen. Ingewijden spraken toen al over een order van honderd A220’s. Inmiddels gaan de geruchten over 150 vliegtuigen. Als die kloppen en AirAsia inderdaad voor de A220 kiest, dan is het de eerste budgetmaatschappij én de eerste grote Aziatische airline die het toestel op grote schaal bestelt.