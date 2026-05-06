Mijlpaal voor Transavia

Sinds vier jaar vliegt Transavia niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Brussel. Sinds dit jaar is de airline ook begonnen om de Belgische hoofdstad als standplaats aan te bieden aan personeel. Daarin bereikt de groene maatschappij nu een mijlpaal.

De operatie van Transavia vanaf Brussel begon in 2022. De groene maatschappij biedt vanaf dat moment vakantievluchten aan naar diverse bestemmingen in Europa. Eerst waren dat alleen Innsbruck, Alicante, Ibiza, Heraklion en Faro. Inmiddels is dat aanbod uitgebreid en hebben reizigers de keuze uit acht bestemmingen.

De reden dat Transavia begon met vluchten vanaf Brussel, is de onzekerheid rondom Lelystad Airport. De luchtvaartmaatschappij, toen nog aangevoerd door Marcel de Nooijer, wilde groeien. Maar doordat het niet duidelijk was of de luchthaven in Flevoland open mocht, werd er over de landsgrenzen gekeken.

Heel lang werden de Belgische operaties van Transavia uitgevoerd door Nederlands cockpit- en cabinepersoneel. De werknemers gingen per taxi naar Brussel en sliepen een aantal dagen in een hotel, of begonnen de rotatie in Nederland en eindigden op de luchthaven van Zaventem. Daar is sinds kort verandering in gekomen.

Vanaf dit jaar is de groene maatschappij begonnen met het opzetten van een crew base. Dat betekent dat vliegend personeel niet langer op en neer hoeft te pendelen, maar Brussel als vaste basis heeft. Nog niet zo lang geleden begon Transavia met het werven van Belgisch personeel. Daar heeft de airline nu een mijlpaal in bereikt. Op 29 april vertrok de eerste vlucht naar Alicante met een volledig in Brussel gestationeerde bemanning.

Volle vliegtuigen

Transavia blijkt succesvol op Brussels Airport. CEO Paul Terstegge schreef onlangs op LinkedIn dat de vliegtuigen vol zijn en de klantwaardering hoog is. Daarnaast richtte hij zijn blik op de lange termijn. ‘We willen onderdeel zijn van de Belgische reisindustrie, een bewuste keuze om stap voor stap iets moois op te bouwen.’ Voor komende zomer staat een verdere uitbreiding van het routenetwerk gepland.